Звезды помогают справиться с рутиной — гороскоп на 8 декабря

23 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве позволяет легко справляться с рутиной, не выпуская при этом из виду главные цели переходного периода.

День помогает поддерживать повседневный порядок и гигиену, решать мелкие прикладные задачи - но и гармонизировать состояние духа, отдавать долги, правильно закрывать отношения, заново расставлять базовые приоритеты, преодолевать остаточные искушения и сомнения. Лучшие моменты дня связаны с запоздалой компенсацией, моральным удовлетворением, мирным законным реваншем. Выгодно уважение к авторитетам и традициям. Для решения запутанных задач подойдут старые схемы и шаблоны.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам быть исполнительными и последовательными, уважать профессиональную иерархию, не нарушать правила, соблюдать режим, гигиену, диету и служебные инструкции. В этом им помогут сами обстоятельства, призывающие к порядку. Итогом дисциплинированного поведения станет закрытый долг, проясненное недоразумение, успешно взятый бюрократический барьер или иной полезный результат.

Телец

Тельцам этот день обещает удачу, уверенность и чувство морального удовлетворения. Можно получить компенсацию за труды, подтверждение своих прав и компетенций, подкрепление своего родительского, педагогического, профессионального авторитета. Обстоятельства помогут преодолеть сомнения, окончательно расставить приоритеты в практических вопросах, карьере, в значимых отношениях или в духовной жизни.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть реалистами, думать о фундаментальных практических вещах и базовых жизненных ценностях (таких, как семья, профессия, жилье, здоровье). Стоит проверить границы территории, подумать о защите владений, организации быта, ответственности перед близкими. Хорошо наводить порядок в доме и на рабочем месте, прояснять ситуацию в жилищных, служебных, налоговых вопросах.

Рак ‌‌

Сегодня Раки преодолеют путаницу в мелочах, разберутся в нюансах, связанных с поездкой, учебой, лекарствами, содержанием питомца, внесут ясность в общение с коллегами, персоналом, информационными сервисами, судебными и налоговыми учреждениями, зарубежными инстанциями, покровителями и влиятельными лицами. Также, этот день поможет укрепить взаимоуважение в любви и браке (либо расстаться достойно).

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам навести порядок в своих вещах, ресурсах и бюджете. Самое время проявить хозяйственность, проинспектировать расходы и запасы. Лучше отложить траты на развлечения и личные капризы. День подходит для плановых оптовых закупок необходимых мелочей, на которые не распространяются капризы моды (лекарства, предметы гигиены и первой необходимости, товаря для дома и питомцев).

Дева ‌‌

Сегодня Девы избавятся от внутренних сомнений или морока, наведенного извне. На помощь придет здравый смысл, опыт и твердость убеждений. День поможет вернуться к проверенным принципам, преодолеть искушение, навести ясность в любви или в духовной жизни. Есть шанс получить компенсацию в любимой профессии, воспитании детей, преподавательской работе, уладить вопрос с правами на жилье или наследство.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам держаться в тени, избегать публичности, инициатив и перемен. Лучше оставаться в рамках, заданных ситуацией - либо подсказанных опытом, осторожностью и здравым смыслом. День подходит для лечебно-профилактических процедур, терпеливого выжидания, наведения порядка, инспекции ресурсов. Не стоит идти против регламентов и традиций, игнорировать рекомендации и инструкции.

Скорпион

Ситуации этого дня радуют Скорпионов и льстят им. Можно рассчитывать на везение, компенсацию, законную награду, покровительство, на уважение старинных друзей, коллег и клиентов, на гармонию в любви. Звезды напоминают, что таким образом вы пожинаете приятные плоды прошлого, но, к сожалению, не можете обеспечить себе стабильность в будущем. Не стоит строить планы на основе старых схем и ценностей.

Стрелец

Сегодня выигрывают Стрельцы, создавшие себе в прошлом прочную базу - например, профессиональную или финансовую. День принесет вам неплохие материальные или моральные дивиденды, если вы уже сделали карьеру, обеспечили себе финансовый тыл или какие-то очевидные веские примущества, числитесь на хорошем счету у начальства. Выбор новой цели и официальный старт лучше отложить, хотя бы на неделю.

Козерог

Для Козерогов это удачный день, связанный с отдачей от их прежних достижений. Вы можете получить награду за профессионализм, терпение, духовную стойкость, верность коллективной идее или своим собственным планам. Удастся избежать ловушки. Возможен запоздалый реванш в любви или творчестве. Признание, вознаграждение и поощрение могут прийти из-за рубежа, от влиятельных инстанций или старых друзей.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше сделать своей главной целью закрытие трудной страницы прошлого. Возможно, вы с облегчением закроете целую книгу тяжелых воспоминаний. Это подходящие сутки для подведения итогов и избавления от последних сомнений. Важно не цепляться за прошлое, а переплавить полученный житейский и духовный опыт в систему безопасности на будущее. За новые проекты в эти сутки лучше не браться.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды помогут Рыбам навести ясность в отношениях с людьми и, заодно, в своем мировоззрении. Жизнь подскажет вам, как сберечь нерастраченный потенциал или счастливый союз, а также рассудит вас, если вы с кем-то в ссоре, не можете избавиться от груза вины или жажды мести. Вы сможете взять с собой в будущее самое ценное, а с устаревшими ценностями и мечтами с благодарностью попрощаться.