Большую роль играет страсть — любовный гороскоп на 7-13 декабря

На этой неделе сохранятся все тенденции недели прошлой: по-прежнему бушуют страсти.

Люди будут вести себя ревниво и подозрительно. Сейчас лучше не давать партнеру поводов для ревности. В отношениях большую роль играет секс. Сложности, появившиеся в отношениях в недавнем прошлом, пока никуда не уйдут. Новые знакомства не будут иметь продолжения, хотя всколыхнут море сильных чувств. Самыми благополучными и спокойными окажутся среда и четверг. Убывающая Луна в Весах настроит на миролюбивый лад. Люди потянутся друг к другу и будут готовы уступать, соглашаться и держать свои подозрения при себе, лишь бы не тратить силы на ссоры. А в четверг еще и Венера в аспекте с Плутоном, что усилит страсть, но в ней не будет «темного» начала. А вот в субботу вечером эмоции зашкаливают. С глубины души поднимется вся муть, о которой люди и сами не подозревали. Свидания закончатся крупной ссорой. На встречи с малознакомыми мужчинами женщинам лучше не ходить.

Овен ‌‌

На этой неделе звезды советуют влюбленным Овнам проявлять активность 9, 10 и 13 декабря. Предпочтение, по возможности, отдайте подготовительным маневрам, так как для решающего шага условия начнут складываться чуть позже. В дни 11 и 12 декабря уделите повышенное внимание интимной стороне отношений.

Телец

На этой неделе Тельцы тесно связаны со своими партнерами и объектами симпатий на эмоциональном уровне. Истинную степень взаимопонимания и согласия в вашей паре покажут события 11-12 декабря, это лучшие дни для свиданий, примирений. В воскресенье не помешает чуть больше эротического разнообразия.

Близнецы

На этой неделе влюбленным Близнецам придется быть начеку в общении, тон которому задаст партнер. Это могут быть шутки, намеки, признания «задним числом». Интригующие детали всплывут в ходе воспоминаний. Возможно взаимное лукавство в самых благих целях. Потребность в диалоге возрастет в воскресенье.

Рак ‌‌

На этой неделе наиболее благоприятными для личной жизни Раков станут дни 11 и 12 декабря. Также, подходящий эмоциональный фон и внешние условия обещают 7-8 декабря. Звезды советуют прояснить принципиальные моменты отношений, в том числе, связанные с допустимой для вас степенью сексуальной свободы.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленных Львов ослабляет их тайная мнительность и нетвердость позиций. Многие Львы скроют свою слабость, но она все же даст о себе знать (особенно, в разговоре). Внутренняя шаткость усилится в период с пятницы по воскресенье, для романтического уик-энда нужна комфортная обстановка.

Дева ‌‌

На этой неделе Девы равно нуждаются в эмоциональной, духовной и сексуальной гармонии с пассией. Велика власть уходящего прошлого. Важно беречь настоящие чувства и прочный сложившийся союз, но поздно внушать себе иллюзии и «искать прошлогодний снег». Лучшие дни для свиданий - 7, 8, 11 и 12 декабря.

Весы ‌‌

Эта неделя не добавит влюбленным Весам оптимизма и ослабит их чутье на верные ходы. Многие Весы примутся по инерции цепляться за неподходящие форматы отношений, неправильно толковать шаги партнера в свою сторону, могут не верить в хорошие перемены. Лучший выход - взять тайм-аут до следующей недели.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам стоит чаще пускать в ход обаяние. Вместе с интуицией или опытом, оно станет мощным катализатором сексуального магнетизма и может помочь им наверстать упущенное в последний момент. Но задействовать сладкий яд желательно побыстрее. Удачны дни 7-8 и, особенно, 11-12 декабря.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы на этой неделе в уязвимой позиции, не слишком подходящей для наступления. Недостаточную уверенность в себе будет подпитывать коварство со стороны любимого человека, окружения или обстоятельств. Лишь в воскресенье ситуация немного улучшится, например, вы получите обратную связь.

Козерог

На этой неделе влюбленным Козерогам не стоит пропускать 7, 8, 11 и 12 декабря. В перечисленные дни судьба пойдет навстречу вашим желаниям (а в самых сложных случаях, не даст вашим розовым очкам внезапно разбиться стеклами внутрь). Уцелеет ваша вера в любовь или дружбу - либо в то и другое вместе.

Водолей

И влюбленным, и свободным Водолеям на этой неделе лучше набраться терпения. Еще немного, и события потекут в благоприятном новом направлении: наметится счастливый поворот романа, откроются пути к интересным знакомствам или забудется роковая «несчастная любовь», которая пьет из вас жизненные соки.

Рыбы ‌‌

На этой неделе любовь неотделима для Рыб от верности и благодарности. Многие Рыбы будут держаться, как за спасательный круг, за свои идеалы (и в долгосрочной перспективе будут правы). Для перебора новых вариантов и поисков счастья время неподходящее. Удачные дни для свиданий - 11 и 12 декабря.