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Астролог предсказал, кто на самом деле будет управлять США

Украина.ру2 часа назад
Фото: Украина.ру

По словам Росса, 20 января 2021 года — в день, на который в США назначена инаугурация нового президента, — сойдется сразу несколько неблагоприятных факторов.

Одновременно будут восходить Черная Луна, планета катастроф Марс и разрушительная планета Уран, а в зените гороскопа будет планета смерти и разрушения Плутон.

Поэтому существует угроза ухода Байдена из жизни, пока он в должности президента США, предупредил Росс. Кроме того, в начале его правления Луна будет без курса, что говорит о том, что Байден станет чисто номинальным президентом, добавил он.

«На деле же управлять всем будет вице-президент США Камала Харрис. На это указывает то, что в момент инаугурации Луна (женская планета) будет восходить», — предрек Росс.

Поскольку Байден по зодиаку Скорпион, в его правление неизбежны войны и противостояния, сказал астролог. Он также предположил, что Америка введет против РФ «очень мощные санкции, вплоть до нефтяного эмбарго и отключения от системы SWIFT».

Камала Харрис — избранный вице-президент США от Демократической партии. Сенатор США от штата Калифорния, бывший генпрокурор Калифорнии. Имеет ямайско-индийское происхождение. Назвала движение Black Lives Matter насущно необходимым для развития США, выступала за легализацию каннабиса на федеральном уровне.

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