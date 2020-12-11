С кем встретить 2021 год по знаку зодиака

Сегодня расскажем, с кем стоит встретить 2021 год, чтобы он принес удачу и оказался безусловно успешным.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Тебе стоит встретить Новый год с людьми, так или иначе связанными с твоим профессиональным поприщем или являющимися потенциальными деловыми партнерами, а по совместительству твоими друзьями или хорошими знакомыми. Разговоры на «околослужебные» темы вдохновят тебя на интересные и прибыльные проекты, а главное, помогут разобраться, как и в каком качестве ты можешь использовать присутствующих. И еще. Если среди них будет Телец, хватайся за него обеими лапками: именно он твой ключик к чему-то «вкусному».

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тебе стоит встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, тогда отношения выйдут именно на тот уровень, который тебя полностью устроит. Амурного партнера пока нет? Лови другие варианты. Первый: друзья, знакомые, коллеги, каждый из которых может быть тебе чем-то полезен, те, у кого обширные связи, но при этом уже есть твоя благосклонность — твоя личная симпатия обязательна, и чем она сильнее, тем больше окажется утилитарная отдача от дальнейшего взаимодействия. Второй: родственники, которые чаще остальных делают тебе подарки.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Тебе стоит встретить Новый год с теми, кто потенциально вполне в состоянии не только направить тебя в нужное и продуктивное в плане финансов русло, но и взять за тебя ответственность, поручиться за тебя в какие-то моменты, например, когда будет затеваться интересный и прибыльный проект. Хорошо, если ты во время праздника сможешь продемонстрировать и свою полезность вкупе с уникальными и наиболее яркими твоими способностями и чертами характера, чтобы окружающие уже тогда задумались, каким образом тебя можно использовать ко всеобщей выгоде.

Рак (22 июня — 22 июля)

Тебе желательно встречать Новый год с теми, кто от тебя так или иначе зависит, кому просто необходима твоя поддержка, кто тесно с тобой связан и на эмоциональном, и на каком-то другом, более утилитарном уровне. Так, например, это могут быть не только твои родные, но и кто-то из младших деловых партнеров, ученики, опекаемые, даже соседи, которым ты иногда приносишь продукты из магазина. Твое ощущение нужности, ценности для кого-то станет для тебя тем магнитом, который притянет удачу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Тебе желательно встретить Новый год с теми, кому ты сама с удовольствием покупаешь подарки, с теми, кто регулярно вдохновляет тебя на какие-то свершения — как профессиональные и бытовые, так и творческие и связанные с развитием твоей личности. Окружив себя таким обществом в новогоднюю ночь, ты как бы сформируешь поток позитивных событий, настроишься на достижения, которые важны не только для тебя, но и для этих людей, тебе захочется отличиться, чтобы вызвать у них вполне законную гордость.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Тебе стоит встретить Новый, 2021 год с теми, кто регулярно снабжает тебя какими-то благами, кто делится с тобой разными ресурсами, и это становится для тебя стартовой площадкой для каких-либо начинаний — профессиональных, творческих, даже бытовых. Однако помни: если ты хочешь, чтобы так было и впредь, нужно обязательно выразить свою благодарность за уже в тебя вложенное, и сделать это в материальной форме и очень красиво, стильно, создав определенный антураж и сопроводив прочувственной речью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тебе стоит встретить Новый год с теми, кто считает тебя удивительной и привлекательной, кто регулярно поднимает тебе самооценку и своими комплиментами, своей уверенностью в тебе и в твоих способностях подталкивает тебя к следующим свершениям. Чем больше хороших слов в свой адрес ты услышишь в новогоднюю ночь, тем счастливее и приятнее будет для тебя 2021-й, тем более значительных успехов ты достигнешь на каждом из важных для тебя поприщ, тем удачнее сложатся для тебя обстоятельства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Тебе новогоднюю ночь лучше всего провести с теми (или с тем), кто принимает тебя такой, какая ты есть, кто не пытается тебя переделать, а ценит каждую твою черту, даже те, которые принципиально отличаются от его собственных. Важно, чтобы у тех, с кем ты решишь встречать Новый год, не было по отношению к тебе завышенных ожиданий, иначе в 2021-м чье-то разочарование встанет на пути твоего успеха. А вот те, кто адекватно воспринимает тебя и твои способности, подскажут, в каком направлении двигаться, чтобы получить то, чего ты желаешь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Тебе стоит встретить Новый год с теми, кто уже однажды (или не единожды) помогал тебе взойти на вершину успеха, кто был рядом с тобой в самые значимые для тебя моменты личностного триумфа, кто является для тебя если и не залогом победы, то, по крайней мере, верным оруженосцем, который сделает все, чтобы она состоялась. Тебе в 2021-м понадобятся надежные люди, так покажи им в новогоднюю ночь, насколько ты ценишь их присутствие в твоей жизни, как ты им благодарна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Тебе желательно встретить Новый год с теми, с кем тебе нечего делить, с кем ты ни в коем разе не соперничаешь, кто не претендует на твое, а ты не собираешься завладеть его имуществом или местом под солнцем. Именно бескорыстные отношения в 2021-м сыграют в твоей жизни и в твоей карьере немаловажную роль, больше всего помощи ты получишь от тех, кто ничего не будет ждать взамен, кто окажет тебе содействие просто потому, что ты — это ты. Да и ты со своей стороны охотнее станешь покровительствовать без ожидания отдачи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Тебе стоит встретить Новый год с теми, кто обладает ресурсами, на основе которых реально начать общий долгосрочный коммерческий проект, с теми, у кого сильна деловая жилка и кто нуждается в таких людях, как ты. Дополнительный доход тебе в 2021-м не помешает, так что начни заранее наводить мосты и прощупывать почву, попробуй заинтересовать своими идеями, предложи что-нибудь уникальное. Но не настаивай. Дай время переварить и все обдумать. И не забудь хорошенько угостить потенциальных компаньонов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тебе стоит встретить Новый год с теми, кого ты регулярно вдохновляешь на финансовые, карьерные, личностные и творческие свершения. Во-первых, благодарность этих людей обернется чем-то для тебя приятным, а во-вторых, в 2021-м какие-то их новые достижения затронут и тебя тоже — принесут тебе неплохую прибыль или откроют перед тобой по-настоящему уникальные возможности; к тому же идеи этих индивидуумов помогут освободиться от того, от чего ты устала, и инициировать то, о чем ты мечтаешь.