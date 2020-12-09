Астролог дала советы по выбору новогодних нарядов

Астролог и квантовый психолог Ирина Сычева рассказала, в чем следует провести новогоднюю ночь представителям разных знаков зодиака, чтобы вызвать благоволение символа наступающего года Быка.

Так, Овнам следует остановить свой выбор на вечернем наряде ярких цветов. Это может быть красивое платье или широкий брючный комбинезон, которые следует сочетать с классическими лодочками.

Львов непременно украсит платье с широким декольте либо разрезами. Главное — соблюсти меры приличия и использовать не слишком яркий макияж.

Стройным Стрельцам в праздничную ночь хорошо подойдет мини. В противном случае представителям этого огненного знака следует выбрать наряд, который подчеркнет имеющиеся достоинства фигуры.

Земным Тельцам астролог порекомендовала не оставаться в тени и выбрать как можно более экстравагантный наряд. Хорошо подойдет декольте, но при этом образ должны дополнить спокойные по цвету и крою аксессуары. При этом макияж в праздник может быть ярким.

Девам в этом году не стоит соревноваться в яркости с новогодней елкой. При выборе одежды и макияжа им следует остановить выбор на спокойных цветах.

Девиз этой новогодней ночи для Козерогов — много блеска не бывает. Прекрасным представительницам этого знака Сычева порекомендовала продумать образ до мелочей, не забыв об аксессуарах и маникюре.

Близнецам следует подчеркнуть достоинства лица и фигуры при помощи элегантного наряда и умеренного макияжа.

Весам хорошо подойдут стильные аксессуары, которые дополнят образ из юбки-карандаша с полупрозрачной подкладкой или свободных брюк с облегающим верхом. Контраст — вот главный принцип успешного праздничного образа для этого воздушного знака.

Водолеям астролог посоветовала обратить внимание на сочетание блузы и юбки или же платье макси. Они смело могут экспериментировать с образом при помощи ярких цветов и аксессуаров.

Представителям водной стихии Ракам правильным будет прислушаться к интуиции в выборе новогоднего образа. Но вот обувь должна быть непременно на устойчивом каблуке.

Прекрасным представительницам Скорпионов астролог посоветовала не забывать о своей женственности. Они могут сделать яркий акцент на чем-то одном — прическе, помаде или платье.

Рыбам следует надеть костюм или платье пастельных оттенков. Главное условие для этого знака — наряд обязательно должен быть новым, пояснила Сычева.