Астролог рассказал об опасностях затмения 14 декабря

Астрологи советуют не планировать никаких дел и встреч на этот день.

Солнечное затмение спровоцирует всплеск сильных эмоций. Люди станут более импульсивными и агрессивными. Многим придется переосмыслить свои взгляды на жизнь и, возможно, поменять ориентиры и цели. Особенно это касается представителей знака Стрелец, они могут столкнуться с настоящим кризисом. Но при этом не стоит запускать дела и терять веру в то, что все будет хорошо.

Затмение пройдет в знаке Стрельца. Луна полностью закроет Землю от солнечного света, однако жители России не смогут увидеть солнечное затмение, поскольку оно придется на темное время суток. Максимальная фаза наступит в 19:13 по московскому времени.