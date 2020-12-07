4 знака зодиака, которые не прощают измену

Отсутствие верности — гвоздь в гроб для многих отношений, хотя бывает, что партнеры решают остаться быть вместе, несмотря на измену.

Среди них вы точно не найдете представителей этих четырех знаков зодиака. Для них измена — смертный грех.

Сам Скорпион может не быть примером всех добродетелей, но уж точно не позволит подвергнуть себя измене. Если он узнает, что партнер не на его стороне, он будет ждать, готовиться, чтобы отомстить.

Если вы сразу расскажете своему Козерогу, что произошло и почему, у вас все еще есть шанс сохранить отношения. Даже если ваш партнер решит дать вам еще один шанс, он отойдет от вас и начнет возводить стену безразличия. А если он поймает вас на обмане, переговоры больше не пройдут.

Для Тельца верность и преданность — очень важные качества в любовных отношениях. Если вы обманете человека под этим знаком Зодиака, вы полностью разрушите его идеализированный образ любви. Это станет для него болезненным разрушением всех устоев. Скорее всего, отношения восстановить больше не получится.

Девы, возможно, не умеют проявлять привязанность, но они очень преданны и серьезно относятся к своим отношениям. Их невозможно соблазнить, если они все еще любят. И они ждут того же взамен. Если Дева узнает, что ее предали, она будет считать, что любовь закончилась и нет смысла силой реанимировать ее.