«2021 год будет не лучше»: астролог предсказала человечеству новые проблемы

2020 год как никогда оправдал прогнозы астрологов, которые предсказывали глобальные катаклизмы, финансовый кризис и бедствия всему человечеству.

Год Крысы оказался крайне сложным, впереди – год Быка. Астрологи и эзотерики отмечают, чтобы не отпугнуть Быка, в следующем году необходимо много трудиться. Лишь в этом случае можно надеяться на успех. Что же ждать от 2021 года, рассказала астролог Елена Данилова.

«С точки зрения ведической астрологии, новый период, который начнется 1 января 2021 года, будет подвержен тем же влияниям, что и конец 2020 года. Юпитер – покровитель семьи, образования и финансов – находится в знаке своего падения, а значит, изменения и ограничения продолжатся. Подобное напряженное положение, которое образуется сейчас на небе, бывает раз в 60 лет, и в прошлый раз оно принесло природные катаклизмы, землетрясения, а также общественные волнения», – говорит астролог.

Зима будет особенно тяжелой, а январь и февраль наверняка станут пиком пандемии, добавляет Данилова.

«Зима обещает быть напряженной: астрообстановка будет схожа с весной 2020 года, следовательно, возможно продолжение ограничительных мер. Январь и февраль, скорее всего, станут пиком пандемии и мер, связанных с ней, так как в этот период будет несколько негативных транзитов», – объясняет астролог.

По словам эксперта, большую роль сыграет то, куда человечество направит свою энергию: на изобретение нового или развитие старых иллюзий.

«Раху, под управлением которого находятся технологии и инфекции, будет в сильном положении экзальтации. Это значит, что многое будет зависеть от того, куда человечество направит энергию: на создание нового или развитие текущих иллюзий. Важно помнить, что у нас всегда есть выбор. Сейчас жизненно необходимо не поддаваться страхам, проверять информацию, которая к нам попадает», – говорит Данилова.

Весна и лето 2021 года станут некими передышками, когда накал страстей снизится. Однако осенью негативные тенденции повторятся с новой силой, считает астролог.

«1 апреля 2021 года Юпитер начнет переход в знак Водолея, что должно ослабить накал страстей, выровнять ситуацию. Более того, этот период принесет новые идеи и достижения в различных областях. Весна и лето будут своеобразной передышкой, многие смогут восстановить силы и ресурсы, а уже осенью влияние негативных энергий повторится. Чтобы оставаться на плаву и не поддаваться панике, необходимо учиться, узнавать новое, развиваться в необычных для себя сферах, тем самым нейтрализуя негативное влияние», – заключила Данилова.

Астролог рекомендует избегать в 2021 году серых схем заработка, быть внимательнее в финансовых операциях, так как возрастет риск обмана и мошенничеств.