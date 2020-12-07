Каким счастливчикам круто везет в любви

Все знают красивые любовные истории, вызывающие зависть и восхищение.

Каждый хочет пережить нечто подобное и создать прекрасный союз. По мнению астрологов, есть счастливчики, которым в любви везет больше, чем остальным. Кто же они по знаку зодиака?

Тельцы привлекают представителей противоположного пола своим умением сглаживать конфликты. Тот, кто действительно хочет выстроить длительные и гармоничные отношения, непременно обратит внимание на человека, обладающего таким качеством. В итоге получается, что уступчивый и готовый к обсуждению любой ситуации Телец окружен поклонниками/поклонницами с самыми серьезными намерениями. Есть все предпосылки для счастья в личной жизни.

Представители данного знака сформировали собственное мнение о качествах, которыми должен обладать спутник жизни. Если друзья предложат Раку познакомиться с кем-то, он согласится, но, поняв, что человек не является «тем самым», не захочет вступать в романтические отношения. Даже если все вокруг будут твердить, что он не прав, Рак не передумает. Потратив время и энергию на неподходящего человека, можно упустить того, кто тебе действительно нужен. Такая принципиальность обычно вознаграждается. Однажды Рак встретит свой идеал. Он бросит все силы на то, чтобы покорить его. Окружающие будут говорить, что эти двое созданы друг для друга.

У харизматичного Льва множество поклонников, поэтому ему точно не придется страдать от одиночества. Даже если любимый человек решит, что устал от «львиной» царственности, которая вдруг стала казаться ему заносчивостью, этот представитель стихии Огня не будет долго горевать и осчастливит другого воздыхателя. Кстати, люди, которые по собственной воле разрывают отношения со Львами, встречаются редко. Если уж человек попал под обаяние этой персоны, то постарается оправдать ее недостатки. Как говорится, и на Солнце есть пятна.

Легкие на подъем, оригинальные, непосредственные – все это качества, присущие Водолеям. Стоит ли удивляться тому, что обладатели подобных черт характера без труда знакомятся и завязывают отношения? Водолей будет выбирать партнера из числа тех, кто разделяет его взгляды на жизнь, то есть не склонен что-либо усложнять и не боится сойти с проторенной дорожки. Когда люди смотрят в одном направлении, их шансы стать счастливой и гармоничной парой возрастают.