Какой ангел-хранитель защищает именно вас

Каждому человеку от рождения дается Ангел-хранитель, который сопровождает своего подопечного на протяжении всей жизни, учит и оберегает его.

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака ангел свой.

Овна оберегает Ангел-Творец, который делится со знаком своей силой и энергией. Под его руководством Овен способен добиваться невиданных высот в карьере и не пасовать перед жизненными трудностями.

Тельца сопровождает Ангел Троицы, дающий ему невероятное терпение и упорство в достижении цели. Благодаря ангелу, Телец способен выдерживать сильное физическое и эмоциональное напряжение.

Близнецам покровительствует Ангел Общения, который помогает им быть открытыми миру. Он помогает Близнецам без особого напряжения приспосабливаться к любой жизненной ситуации.

Рака сопровождает Ангел Изобилия, который прививает знаку любовь к семье и дому. Рак от рождения наделен интуицией и чувствительностью, которые помогают ему быть прекрасным семьянином.

Льва поддерживает Ангел Земной силы, дающий знаку яркую индивидуальность и любовь публики. Харизматичность и способность вести за собой Лев также черпает из энергии своего ангела-хранителя.

Деве помогает Ангел-Целитель, благодаря которому знак обладает практическим умом и любовью к порядку. Под его покровительством Дева способна победить хаос в любой сфере.

Весы опекает Ангел Любви, наделяющий их тягой к справедливости и любовью к окружающим. Ангел всегда «склоняет» Весы к гармонии и миру.

Скорпиону покровительствует Ангел Перевоплощения, который дает знаку стойкость и способность «видеть» людей насквозь. Эти способности помогают знаку стать успешным при любых обстоятельствах.

Стрелец находится под «управлением» Ангела Счастья, который наделяет знак невероятным свободолюбием и тягой к новизне. Познание мира во всех проявлениях – дар ангела Стрельцу.

Козерог рожден под крылом Ангела-Созидателя, который помогает сконцентрироваться на достижении конечной цели и придает ему сил на пути к вершине карьеры.

Ангел Свободы наделяет Водолея огромным творческим потенциалом и умением мечтать. Это один из самых интеллектуальных и продуктивных знаков в сфере идей.

Рыбы, благодаря сопровождению Ангела Грез, являются самым эмпатичным знаком, готовым помочь каждому. А еще ангел делится с некоторыми из Рыб даром ясновидения, приближая их к себе еще больше.

Не забывайте благодарить своего Ангела-хранителя за поддержку.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог