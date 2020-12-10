Нумеролог «раскрыла» код 2021 года

Какие сюрпризы приготовил наступающий 2021-й и почему в этом году всё пошло наперекосяк, объяснила калининградский нумеролог Снежана Савицкая-Онгемах.

Каким будет 2021-й

Наступающий 2021-й — год Белого металлического быка. Это животное часто ассоциируется с силой, усердием, трудолюбием и стойкостью. Нужно быть честными во всех делах и чаще проявлять сдержанность, чтобы не разгневать небесного покровителя.

"Сам металл — это упорство, решительность, борьба и несокрушимость. В сочетании с белым цветом, символизирующим чистоту, скромность, невинность и девственность, год получится спокойным и размеренным, в каком-то плане устойчивым".

По словам нумеролога, 2021-й будет "идеальным временем для очищения и нового начала". Как варианты: задумайтесь о создании семьи, смените работу или откройте бизнес, приумножьте купюры в кошельке и выстройте чёткие достижимые цели. В отношения лучше вступать только "по искренним мотивам и от чистого сердца", боящимся и неуверенным в себе Бык помогать не захочет.

"Вообще, энергия этого года — знания, закона, традиций, порядка и какой-то власти. 2021-й научит объединяться, обратит внимание на семейные ценности. Проводите больше времени с детьми и стариками, займитесь самообразованием. Не занижайте себя, прислушивайтесь к личным ценностям и интуиции".

Почему 2020-й был таким тяжёлым

С точки зрения нумерологии, объясняет Савицкая-Онгемах, нынешний год вышел непростым: 2020 — зеркальная дата, что отражает нас самих.

"Этот год, так как он високосный, всем шёл в минус. Он показывал все людские недостатки, было что-то такое кармическое, похожее на наказание. Грубо говоря, как мышка везде суёт нос, также и нас тыкали в то, что мы делаем не так. За всё придётся платить — с таким посылом пришла Крыса 2020-го. Было много разводов, упадок в бизнесе и прочее. Год нам показывал, что ценности в жизни не материальные, а духовные", — резюмирует нумеролог.

При этом уходящий 2020-й оказался плохим не для всех: сумевшие понять ценность жизни провели его спокойно, ощутив лишь "мягкую чёрную полосу".

"Многое перевернулось, открылась сущность людей, расставаний и разоблачений было много. Друзья, родственники, партнёры по делу — каждый отразил себя в зеркале".

До конца 2020-го осталось меньше месяца. Как всё не испортить

Чтобы проводить сложный для многих год Крысы, нужно заняться искренней благотворительностью и провести полномасштабную уборку: "прогенералить" в душе, компьютерах, смартфонах и дома.

"Отдать, продать, выкинуть ненужное. Не цепляйтесь за старое, материальные блага. Нужно стать более духовным, заняться очищением души".

Так как Новогодняя ночь станет сменой двух полос — чёрной и белой, — 2021 станет чем-то вроде вознаграждения.

Соответственно, если 2020 проводить с благодарностью, оценить и понять всю суть того, что нам показывал, то 2021 будет достаточно стабильным, в том числе и в финансовом плане — для этого нужно поразмыслить о выгодных вложениях.

В чём встречать Новый год

По своей натуре бык — животное добродушное, однако испытывать его терпение не стоит. А разозлить здоровяка могут красный цвет и откровенные, вульгарные наряды.

Должна быть сдержанность, чистота, нежность. Материал лучше присмотреть атласный. Также подойдёт шёлк, бархат или велюр. Забудьте об одежде из кожи, вещах животного происхождения. Также астролог Снежана советует присмотреться к светлой гамме: серый, бежевый или цвет серебра.

Ободряюще бык посмотрит на образы с песочными, земляными и металлическими оттенками. Желающим разбогатеть нумеролог советует остановиться исключительно на белом цвете. "Золото и жёлтый никто не отменял — это стандарт изобилия", — добавляет Савицкая-Онгемах.

Она также рекомендует подобрать естественные аксессуары и остановиться на нюдовом макияже.

Чем стол накрывать

Бык может огорчиться, если заметит на столе блюда из сородичей — любых других парнокопытных. Среди доступных лакомств на праздник — рыба, зелень, овощи, орехи и сухофрукты. По словам нумеролога, небесный покровитель оценит старания, если вы позаботитесь о фруктах. В декоре стола и дома также не должно быть красного цвета.

С кем встречать праздник

Правильнее всего будет встретить Новый год в семейном кругу, а не в компании знакомых.

Конечно, после двенадцати можно по привычке пойти к друзьями, но лучше будет остаться у родителей, максимально объединить стороны мужа и жены.

"Нужно научиться принимать мир таким, какой он есть. "Уберите категоричность, нрав, агрессию — в году Быка это будет лишним", — заключила нумеролог.

Личный нумерологический прогноз на 2021 год

Индивидуальные предсказания в нумерологии определяются по личному числу. Снежана Савицкая-Онгемах показывает расчёт формулы на своём примере:

Допустим, дата рождения 07.09.1990. Тогда: 7+9+1+9+9+0=35. Получается двузначное число — скалываем его составные: 3+5=8", — итог и есть личное число.

— 1

Год Быка будет позитивным, но надо воздержаться от конфликтов — 2021 сулит испытание в виде стычек с близкими. Нумеролог советует проявлять больше терпения. Наступающий год усилит такие качества, как лидерство, обеспечит карьерный рост. Вложите энергию в работу, а не в разборки дома.

— 2

Для этого числа Бык окажется действительно успешным: можно во всеуслышание заявить о своём таланте. Но приготовьтесь к тому, что одновременно появятся недоброжелатели и завистники. Творчество и решительность — вот ключ к успеху, действовать придётся вдумчиво и по плану.

— 3

Найдите применение своим способностям в любой сфере. Надо проявить жёсткость и дисциплину в делах, готовиться к рискам в инвестициях и денежных операциях, открыть сердце любви. Бык советует сторониться сомнительных компаний и мероприятий — там крупные потери и потрясения.

— 4

Пессимизм и упрямство грозят утратой выгодных возможностей. Задумайтесь об экономии: в первую очередь нужна подушка финансовой безопасности. Найти своё место на профессиональном поприще помогут знающие люди — к их советам и мнениям стоит прислушиваться.

— 5

Наступающий год приготовил много сюрпризов, поскольку вы с ним одной энергии. Бык поможет вам разбогатеть, в 2021 можно чувствовать себя под его защитой. Но не всё так просто: помните о семейных ценностях, живите по закону. Предательства зверь-покровитель прощать не любит.

— 6

Начать 2021 лучше всего с романтики. "Шестёрку" в будущем ждёт успех в любви, атмосфера домашнего уюта. Бык советует пойти на улучшение жилищных условий — сменить квартиру или даже задуматься о постройке дома.

— 7

Грядущий год — глобальный прорыв во всех делах. Обладателям этого числа Бык советует не забывать о самоанализе.

— 8

Непростой год: будет кидать по жизни. Чтобы вернуться в гармонию, следует заняться саморазвитием. Новые знания помогут подняться по карьерной лестнице. Больше работайте и учитесь — вот залог плавного продвижения по будущему 2021.

— 9

Новый год не будет лёгким. Готовьтесь: придётся постоянно доказывать, что вы достойны уважения и славы. Чётко придерживайтесь своей позиции, настаивайте на реализации идей. Зато в личной жизни всё спокойно: ваш дом — успокаивающая крепость и источник зарождения новых сил.