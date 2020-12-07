В какие дни полезно ухаживать за автомобилем

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 7 по 13 декабря.

Понедельник и вторник — хорошие дни для мойки авто, чистки салона, проведения сварочных работ, замены фильтров, катализаторов, выхлопных труб. Для вождения дни относительно спокойные.

Среда — неплохое время для поездок, а вот в четверг будьте внимательнее, следите за пересекающими дорогу объектами, не поддавайтесь на всплески эмоций, которые могут повлиять на вашу безопасную езду.

В пятницу звезды разрешают диагностировать и заменять детали автомобиля, связанные с электроникой, освещением, электропроводкой. И пятница, и суббота — хорошие дни для работы на машинах.

Воскресенье советует не превышать скоростной режим, это повысит контроль над ситуацией и день будет удачным для автолюбителей.