Что месяц рождения говорит о характере

В зависимости от того, в какой месяц вы родились, природа наделила вас разными качествами.

В системе карт Таро есть собственная версия трактовки вашего характера, в которой число месяца вашего рождения равно номеру Аркана Таро. О том, что рассказывают карты о вас и вашей сути, читайте в этом материале.

Январь – Маг

Люди, рожденные в январе, отличаются огромным потенциалом внутренних сил и способностей. Они могут сами создавать все, что происходит в их жизни, что накладывает на них много ответственности. С одной стороны, будет все, что пожелаешь, с другой – исполняются даже самые коварные, самые опасные желания. Людям с этим арканом Таро надо учиться следить за своими мыслями и развивать волю: все, чего они хотят, они могут достичь, если возьмут жизнь полностью в свою руки.

Февраль – Папесса

Это очень мистичная карта. Люди, рожденные в феврале, – настоящие интроверты, они виртуозно владеют своей интуицией и живут, полагаясь на чутье. Это первооткрыватели, которых не всегда понимает общество, но которые идут вслед за своей мечтой. Они не озабочены материальным комфортом, все что им надо – покой во внутреннем мире и совершенная гармония во внешнем. Именно этого и добиваются на протяжении всей жизни февральские люди.

Март – Императрица

В марте рождены очень чувственные люди. Карта Императрица – про творчество, плодородие и полноту жизни. Эти люди большое внимание уделяют обычным житейским радостям, они обожают свою семью и часто выступают в роли опекунов для своих близких. Еще они отличаются глубокой эмоциональностью и порой бывают довольно импульсивны, даже гневливы. Задача жизни для рожденных в марте – обуздать свой темперамент и направить энергию в позитивное русло.

Апрель – Император

Император – карта порядка, ответственности и силы разума. Рожденные в марте склонны брать на себя многое, особое место в их жизни занимает работа. Те, кто нашел свое дело, обладают ровным запасом энергии, которая поступает к ним всегда в нужном количестве. Но если «дело жизни» пока не найдено, Императоры мечутся от одного к другому, растрачивают себя на ненужное и не получают своего удовлетворения.

Май – Иерофант

Майские люди – одни из самых серьезных, ведь их карта – Иерофант. Это строгий жрец, духовный законодатель, он всегда мыслит и действует в согласии с законом. Поэтому человеку, рожденному в мае, очень важно иметь прочные моральные основы, на которые он ориентируется в жизни. Если таких основ нет, он их изобретет сам и сделает так, что опираться на них будут все, кто его окружает.

Июнь – Влюбленные

Самая романтичная карта – Влюбленные. Это карта выбора, совершенного сердцем, а не разумом. Рожденные в июне – легкие, нежные, они не всегда понимают, что нужно делать, зато всегда чувствуют, куда стоит идти. Вечные сомнения – их враг, но если рожденные в июне позволят себе расслабятся, то их жизнь станет именно такой, о которой они мечтают.

Июль – Колесница

Колесница – карта волевых людей, которые обожают изменения. Пожалуй, это наиболее непостоянные люди, но вместе с тем – смелые и решительные. Коварной стороной рожденных в июле является их склонность к манипулированию чувствами и желаниями окружающих. Впрочем, часто это идет на пользу и самим окружающим.

Август – Сила

Рожденные в августе обладают сильной волей и огромным запасом духовных сил. Они щедрые и цельные, благодаря им держатся бизнесы, семьи, целые страны. Это люди, призванием которых является управление собственной жизнью и жизнью тех, за кого они ответственны. Тщеславие и гордыня – их грех, с которым они вынуждены бороться на протяжении всей жизни.

Сентябрь – Отшельник

В сентябре рождаются настоящие мудрецы и аскеты, ведь их картой является Отшельник. Эти люди обычно сконцентрированы на чем-то понятном узкому кругу, а иногда и только им самим. Они внимательны к своему окружению и тщательно отбирают людей, которых допускают в жизнь. Также рожденные в сентябре больше всего любят философствовать и размышлять о высоком, даже если никто не узнает и не услышит их мудрых пророческих мыслей.

Октябрь – Колесо Фортуны

Колесо Фортуны – поистине волшебная карта. Это знак долгожданных неожиданностей, которые, наконец, случаются. Рожденным в октябре стоит просто довериться естественному потоку жизни, чтобы получают от нее все, что им нужно. Такой подход не подразумевает пассивности, скорее готовности получить все, что необходимо, в подходящий момент. Доверие судьбе – вот чему учатся рожденные в октябре.

Ноябрь – Справедливость

Карта Справедливость говорит сама за себя. Рожденные в ноябре – истинные борцы за справедливость, они могут посвятить целую жизнь тому, чтобы решить, кто же все-таки виноват. Это страстные люди, которые не прощают предательств – им надо стать более мягкими и менее осуждающими. Чем больше прощения будет в их душе, тем размереннее и приятнее будет их жизнь.

Декабрь – Повешанный

Повешенный – карта мудрости и просветления. С одной стороны, это знак безвыходности, но с другой – это добровольная жертва, которая несет с собой внутреннее освобождение. Рожденные в декабре постигают высший смысл своей жизни и показывают окружающим то, ради чего стоит жить. По сути, именно на декабрьских людях лежит самая трудная и важная задача: стимулировать себя и окружающих с помощью мудрости.

Дарья Лопушкова