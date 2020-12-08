Павел Глоба назвал знаки с большой удачей в 2021 году

Астролог Павел Глоба рассказал, что ожидает разных знаков зодиака в предстоящий год Металлического Быка.

По его мнению, этот период станет особенно успешным для трех знаков зодиака.

В первую очередь, в новом году удача будет преследовать Львов, Козерогов и Рыб. Благосклонен Бык будет и к своим любимчикам — Овнам и Тельцам, им удастся реализовать даже самые смелые желания.

Однако для Тельцов, как предупредил астролог, начало года может стать противоречивым, светлая полоса наступит с приходом весны, тогда наладится и их личная жизнь.

В целом, по мнению Павла Глобы, предстоящий год станет стабильным и уравновешенным. Этот период будет подходящим временем для саморазвития и профессионального роста. Вознаграждены будет те, кто сможет себя проявить перед руководством.