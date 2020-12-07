Требуйте большего — финансовый гороскоп на 8 декабря

Не стоит довольствоваться малым, сегодня у вас получится добиться головокружительных высот.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют в этот день сосредоточиться на расширении деловых связей и аналитической работе с информацией. Вы сможете преуспеть в торгово-закупочной и посреднической деятельности. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с документами. А вот для отношений с начальством и карьерного продвижения день складывается неблагоприятно.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается благоприятно для профессиональной деятельности практически в любой сфере. Вы сможете проявить свои лучшие деловые качества, такие как практичность, трудолюбие, основательность в работе и нацеленность на получения результата. В целом уровень доходов будет выше среднего за счет роста производительности труда.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют в любом деле, за какое бы вы ни взялись, проявлять инициативу и не бояться ответственности. Это хорошее время для внутренней работы над ошибками и пересмотра некоторых подходов к тем или иным практическим вопросам. Самокритика пойдет на пользу качеству вашей работы. Между тем с финансами могут быть осложнения.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение той работе, которая требует уединения и глубокой сосредоточенности, а также комфортных условий на рабочем месте. Возрастут доходы у тех, кто работает удаленно, выполняет заказы на фрилансе. Возможно, вам предложат поработать во внеурочное время, выйдя на замену коллеги.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды советуют всерьез задуматься о перспективах своей профессиональной деятельности. Если у вас есть определенные карьерные амбиции, то сейчас самое время сосредоточить внимание на перспективном планировании. У вас проявится дар предвидения, и вы сумеете правильно уловить некоторые контуры своего ближайшего будущего.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют нацелить свои усилия на достижение поставленной цели. Именно целеустремленный труд сейчас окажется наиболее востребованным и успешным. Отношения с вышестоящим руководством улучшаются, вы сможете успешно выполнить данные вам приказы и распоряжения. Также может поступить предложение о повышении в должности.

Весы ‌‌

У Весов в этот день профессиональные успехи во многом будут зависеть от уровня профессиональных знаний. Возможно, вы будете поставлены в ситуации, когда потребуется подтверждать уровень и глубину ваших профессиональных познаний, отвечая на соответствующие вопросы. И вы блестяще справитесь со стоящими перед вами задачами.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не бояться идти на риск в тех ситуациях, которые это предполагают. Возможно, вы будете вынуждены быстро реагировать и принимать соответствующие решения. Это хорошее время для кризисных менеджеров, которые способны проявить себя в полной мере только острых динамичных ситуациях. Успешно поработают банковские служащие.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует вести себя открыто и предельно доброжелательно с окружающими людьми. Такой стиль общения будет настраивать окружающих на всяческую помощь и взаимодействие с вами в делах. Можно проводить рекламные мероприятия и делать доклады на публике. Однако могут быть задержки с поступлением оплаты за выполненную работу.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на успешное продвижение в делах. Основное внимание следует уделить работе над текущими делами и проектами. Не отклоняйтесь от графика и цените каждую минуту рабочего времени – потеря времени будет невосполнимой. Также это хороший день для улучшения отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Водолей

У Водолеев в этот день дела складываются неоднозначно, и многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы информированы и правильно ли ориентируетесь в ситуации. Успешно пойдут дела, связанные с творческим проявлением своей личности. Вы будете способны быстро включаться в новые нестандартные ситуации и находить оригинальные решения.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день рекомендуется не увлекаться далекими планами, граничащими с прожектами и фантазиями. Не отрывайтесь от насущных нужд в своей работе. Ваша работа сегодня будет оцениваться не по количеству составленных планов на будущее, а по итоговому результату в виде практических дел, которые будут полностью завершены.