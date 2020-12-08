Что нельзя дарить родным и близким на Новый год

Новый год не обходится без подарков. Только иногда презенты сильно разочаровывают получателя. Что ни в коем случае нельзя дарить родным и близким?

Ножи и острые предметы

Считается, что ножи и любые острые предметы сулят ссору. Поэтому их нельзя дарить дорогим и близким людям. Но примету можно «обмануть». Для этого у получателя просят взамен монетку.

Часы

Не самый лучший вариант новогоднего презента — наручные часы. Суеверные люди могут воспринять его, как знак скорой кончины.

Деньги

Деньги, конечно, нужны всем, но не в качестве подарка. Получатель может решить, что он безразличен другому, раз тот желает «откупиться».

Цветы

Женщины любят цветы. Но, если основной подарок дополняется букетом, то желательно не включать в него желтые бутоны и гвоздики.

Животные

В некоторых фильмах можно увидеть как в Новый год мужчина любимой даме дарит милого котенка или щенка. Со стороны это выглядит интересно, девушка становится счастливой вмиг, и бросается в объятия любимого. Но не всегда так происходит в реальной жизни. Получатель может быть не готов к уходу за питомцем, у него также вполне может оказаться аллергия. Соответственно, лучше уточнить то, нужен ли такой сюрприз человеку.