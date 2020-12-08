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Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус

Профиль3 часа назад
Фото: depositphotos

Три знака зодиака практически не подвержены риску заражения коронавирусом. Такое заявление прозвучало от известного астролога Павла Глобы.

Эксперт уверяет, что опасная инфекция может обойти стороной Раков, Козерогов и Стрельцов.

По словам Глобы, Раки обладают отличным здоровьем, а также следят за состоянием организма и заранее принимают меры профилактики. Большинство Раков не склонны к вредным привычкам и нездоровому питанию. Следовательно, у них достаточно сил, чтобы противостоять коронавирусу, уверен Глоба.

Коронавирус также может обойти стороной людей, рожденных под знаком Козерога, заявил астролог. Это осторожный знак зодиака, который предпочитает избегать неприятностей – он не подвергнет опасности себя и своих близких. Шансы Козерога избежать заражения увеличивает их крепкое здоровье. Они почти не подвержены вредным привычкам, которые могут снизить иммунитет, подчеркнул Глоба.

Кроме того, заявил специалист по гороскопам, сильным иммунитетом и крепким здоровьем отличаются и Стрельцы. Также они не поддаются панике и стрессу, что позволяет им успешно сопротивляться различным заболеваниям. Более того, отметил Глоба, Стрельцам часто везет по жизни.

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