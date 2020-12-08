Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус

Три знака зодиака практически не подвержены риску заражения коронавирусом. Такое заявление прозвучало от известного астролога Павла Глобы.

Эксперт уверяет, что опасная инфекция может обойти стороной Раков, Козерогов и Стрельцов.

По словам Глобы, Раки обладают отличным здоровьем, а также следят за состоянием организма и заранее принимают меры профилактики. Большинство Раков не склонны к вредным привычкам и нездоровому питанию. Следовательно, у них достаточно сил, чтобы противостоять коронавирусу, уверен Глоба.

Коронавирус также может обойти стороной людей, рожденных под знаком Козерога, заявил астролог. Это осторожный знак зодиака, который предпочитает избегать неприятностей – он не подвергнет опасности себя и своих близких. Шансы Козерога избежать заражения увеличивает их крепкое здоровье. Они почти не подвержены вредным привычкам, которые могут снизить иммунитет, подчеркнул Глоба.

Кроме того, заявил специалист по гороскопам, сильным иммунитетом и крепким здоровьем отличаются и Стрельцы. Также они не поддаются панике и стрессу, что позволяет им успешно сопротивляться различным заболеваниям. Более того, отметил Глоба, Стрельцам часто везет по жизни.