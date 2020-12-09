Компромисс — инструмент баланса — гороскоп на 9 декабря

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах предлагает опираться на партнерство и принцип равновесия, чаще прибегать к договору и сотрудничеству.

При этом не стоит ждать полного согласия, лучше дать себе и другим время на окончательный переход к новым порядкам и новому мировоззрению. В вопросах, остающихся спорными и болезненными, рекомендуется поддерживать компромисс. Взаимодействие светил с Меркурием в Стрельце поможет общению, обучению, расширению кругозора, преодолению косных традиционных установок, снятию культурных и идеологических барьеров. Переговоры лучше вести не с сообществами, а с конкретными людьми.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам желательно быть дипломатами, оперативнее откликаться на приглашения и выступать с встречной инициативой. Пора наводить мосты на будущее (особенно, если вас ждут обновления в карьере и профессии). Стоит подумать о потенциальных друзьях и партнерах за рубежом. Там, где еще в силе косные традиции, обойти бюрократические и идеологические барьеры помогут переговоры с конкретными людьми.

Телец

Сегодня для Тельцов представляет особый интерес сотрудничество с перспективными техническими, образовательными, медицинскими, транспортными и информационными сервисами, выстраивание отношений с коллегами, клиентурой и партнерами. Связи, созданные в этот период, положительно отразятся на профессиональном росте и карьере (особенно, если вам предстоит работа с людьми, в сфере айти или обслуживания).

Близнецы

Близнецам пора обратиться к планам в области хобби, спорта, путешествий, образования, литературного творчества: сейчас они обретают более четкие очертания. Актуально общение с будущими учениками, учителями, тренерами, тьюторами, попутчиками. Родителям не помешает задуматься о воспитании и общем развитии детей: не исключены перемены и новые шансы в сферах, связанных с обучением и репетиторством.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важна договороспособность окружающих, но еще важнее обладать этой чертой им самим. Вести любые дела будет намного проще, если вы готовы уравновесить свои и чужие интересы, делегировать задачи, обменяться услугами. Не стоит зацикливаться на реванше за прошлое: отношения от этого не выиграют, а дело проиграет. Пренебрегая связями, вы рискуете остаться с неприкрытыми тылами на будущее.

Лев ‌‌

Сегодня обстановка вокруг Львов располагает к общению, что большинству представителей знака наверняка придется по душе. Это хороший день для обучения, совещаний, разъездов. Ваше взаимодействие с людьми будет на порядок успешнее, если вы не зациклены на своих желаниях, предлагаете интересные всем идеи, готовы к переговорам, коллективным акциям, обмену знаниями или к обсуждению совместных планов.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам решать путем переговоров все насущные проблемы, включая домашние, деловые и финансовые. Не стоит останавливаться и перед рискованной совместной акцией: не исключено, что без нее не удастся преодолеть кризис или поставить точку в неприятной истории. Лучше не «перетягивать одеяло на себя» и не цепляться за стабильность, день требует динамического равновесия интересов.

Весы ‌‌

Весам этот день позволяет высказать свое мнение и сделать первый шаг в перспективном новом направлении. При этом звезды советуют начинать с малого и предусмотрительно согласовывать свои действия с чужими потребностями. Часть препятствий и причин для вражды уже в прошлом - но не исключено, что бывшие оппоненты еще не перестроились на новый лад и не готовы сотрудничать с вами в свободном формате.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам наблюдать за чужими играми и совместными действиями, а участвовать в них лишь по необходимости. Иначе есть риск нажить себе врагов, «снизить планку» или слишком рано заявить о себе в новом качестве. В данный момент, судьба склонна предложить вам статус на порядок ниже желанного. Например, ассистента вместо руководителя или младшего партнера вместо старшего.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам смотреть в будущее и самим создавать предпосылки для прогресса в своей жизни. День помогает наладить связи, побуждает к участию в командной игре, способствует росту популярности и поиску своей новой ниши в социуме. Самое время встретиться со старыми друзьями или заявить о себе потенциальным единомышленникам. Не стоит делать ставку на деньги, важнее общность идей.

Козерог

Сегодня звезды поощряют целеустремленность Козерогов, но советуют избегать при выборе новой цели устаревших стандартов. Важна информированность, полезно иметь тайного осведомителя, просматривать новости на разных языках. Лучше отказаться от начинаний и лишней импульсивности. Не стоит усердствовать в попытке оставить за собой последнее слово: утомительные и опасные баталии прошлого теряют смысл.

Водолей

Водолеи могут использовать день для пробного шага в выполнении своих грандиозных планов, так как из тайных и запретных они становятся вполне реальными. Например, для попытки связаться с другом-иностранцем, приоткрыть для себя новые горизонты с целью обучения или переезда. Любые акции (в том числе, совместные) помогут вам расширить свой кругозор и возможности. Но пока лучше действовать осторожно.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб манят опасные пути и спорные решения. Даже если их статус уже изменен с нежелательного на законный, звезды советуют ограничиться разведкой в познавательных целях и не бросаться в омут с головой. Снятие формальных барьеров не делает эти тропы безопасными лично для вас и лучше не ходить по ним без страховки. Стоит подождать с открытием проекта, вложением средств, заключением договора.