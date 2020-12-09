Обсуждаем наболевшие темы — любовный гороскоп на 9 декабря

Сегодня стоит поговорить о самом тяжелом и сложном — так вы укрепите отношения.

Овен ‌‌

Для Овнов сегодняшний день наиболее благоприятное время для внесения новизны в сексуальную жизнь с партнером. Экспериментируйте, и вы оба сможете воплотить в жизнь самые смелые мечты. Свободные Овны с удовольствием начнут захватывающую интригу.

Телец

Сегодня вам вместе со второй половинкой желательно уделить внимание близким друзьям. Помощь в улаживании их взаимоотношений поможет и вам лучше понять свои собственные. Одиноких Тельцов ждет долгожданная встреча с человеком, близким к идеалу в любви.

Близнецы

Не исключено, что Близнецов сегодня ждет насыщенный в личной жизни событиями день. Это принесет вам массу новых впечатлений, что позитивно скажется на отношениях с партнером. Если вы пока одиноки, запланируйте на вечер общение с противоположным полом.

Рак ‌‌

Сегодняшний день для некоторых Раков станет серьезным испытанием. К вечеру вы и вторая половинка сможете оценить, стоит ли вам продолжать спасать отношения или же лучше окончательно разойтись. Если вы пока не встретили любовь, постарайтесь не торопиться с выбором кандидатуры.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что ваша загадочность и непредсказуемость всерьез заинтригуют любимого человека. Для того, чтобы добиться вашего внимания, объект вашей симпатии готов пойти на любые безумства. Одинокие Львы могут получить приглашение на ужин.

Дева ‌‌

В этот день Девам не стоит стремиться к большему, чем вы имеете на данный момент. Наслаждайтесь гармоничными отношениями с пассией и закладывайте фундамент для будущих успехов. Одинокие Девы могут встретить человека, который покажется им на редкость привлекательным.

Весы ‌‌

Весам звезды подсказывают, что в личную жизнь пора вносить конструктивные изменения. Желательно начать с себя и заняться этим как можно быстрее. У одиноких Весов дружеские отношения могут перерасти в романтические. Главное – не упустить для этого нужный момент.

Скорпион

Для того, чтобы почувствовать поддержку судьбы, умерьте свои желания и требования по отношению к любимому человеку. В этом случае вы можете получить весьма приятный сюрприз. Одиноким Скорпионам звезды советуют действовать быстро и решительно.

Стрелец

Сегодня вам следует особенно чутко относиться ко всем желаниям и настроениям вашего любимого человека. В течение дня постарайтесь предугадывать повороты событий, что может вызвать признательность со стороны пассии. Стрельцов в поиске любви ждет долгожданная новость.

Козерог

У некоторых Козерогов в этот день возникнет желание внести разнообразие в отношения с объектом своей симпатии. Однако звезды подсказывают, что сейчас для этого не самое благоприятное время. Если вы пока одиноки, будьте более спонтанны в общении с противоположным полом.

Водолей

Водолеям звезды советуют проявлять осмотрительность и здравый смысл. Есть вероятность, что ситуация с пассией может выглядеть двусмысленной, из-за чего вы попадете в плен иллюзий. У одиноких Водолеев события могут развиваться стремительно и неудержимо.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния располагают многих Рыб к обсуждению наболевших проблем и успешному поиску компромиссов. Утро - наиболее удачное время для этого. Одинокие Рыбы, вы находитесь на пороге встречи со своей судьбой и крупных жизненных перемен.