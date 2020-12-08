Что о вас может рассказать форма бровей

Физиогномика – это наука, которая по чертам лица человека может рассказать о его характере и здоровье.

Чтобы получить полную картину, лучше рассматривать все составляющие в комплексе, но и по каждой отдельной черте можно узнать достаточно. Сегодня пробуем это сделать по форме бровей.

Прямые брови выдают человека смелого, прямого, во всем опирающегося на логику и не боящегося сказать правду в глаза. Обладатель таких бровей обычно честен и открыт к общению. Любые решения принимает обдуманно и тщательно взвешивает все «за» и «против».

Округлые брови выдают человека доброго, щедрого, готового всегда прийти на помощь. Женщины с такими бровями – уравновешенные и женственные. При принятии решения часто руководствуются эмоциями и в любых ситуациях готовы идти на компромисс.

Обладатель длинных бровей – «душа компании». У него широкий круг общения, и он обычно полон энергии. Он находится в постоянном движении, все проблемы решает быстро, но иногда поступает необдуманно.

Короткие брови принадлежат людям скромным и внимательным к деталям. Свои решения они обдумывают долго и cо всеми жизненными сложностями привыкли справляться в одиночку. Они закрыты в общении и у них обычно мало друзей.

Высоко расположенные, так называемые «королевские» брови, выдают человека надменного, но в то же время не слишком уверенного в себе. Внешне он демонстрирует свое превосходство, ухожен, стильно одет. А решения принимает трудно, потому что боится ошибиться.

Брови, нависающие над глазами, указывают на человека, уверенного в своих силах. При этом характер у него легкий – это лучшие партнеры для долгих отношений. А еще он верный друг и всегда поддержит в трудную минуту.

Если у человека брови в виде высоких арок, то он может казаться надменным, но в глубине души оказывается чувствительным и ранимым. Он избирателен в общении и требователен не только к другим, но и к себе. Часто – выраженный перфекционист.

Наклонные брови – это склонность к пессимизму, которая не мешает человеку успешно преодолевать жизненные трудности. Такой человек все делает обстоятельно и редко ошибается.

Остроконечные брови принадлежат человеку, живущему эмоциями. Его решения спонтанны, поступки импульсивны, от него можно ожидать абсолютно всего.

Густые брови принадлежат самоуверенному, смелому и решительному человеку. Он любит все контролировать и указывать, что кому нужно делать. Часто трудоголик. Женщина с такими бровями обладает мужским характером.

Сросшиеся на переносице брови принадлежат перфекционисту. Он добивается успеха во всем, чем занимается, но с ним сложно общаться из-за упрямства и бескомпромиссности. Если такими бровями обладает женщина, она, с высокой долей вероятности, страстная любовница.

Тонкие и/или редкие брови выдают человека застенчивого. Он всячески избегает конфликтов и ставит интересы других выше собственных. Обладатель таких бровей умеет слушать и сопереживать, поэтому часто служит «жилеткой» для окружающих.

Треугольные брови – символ отваги, решительности и ума. Такой человек идет к цели, не сворачивая и не обращая внимания на чувства окружающих. Он – прирожденный лидер, не боящийся ответственности.

Диагональные брови принадлежат человеку открытому, честному, но умеющему из любой ситуации извлечь пользу. Иногда он бывает слишком самонадеян, но это не мешает ему на пути к успеху.

Рассматривайте брови и лучше узнавайте людей.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог