Астрологи назвали главные цвета для украшения новогодней елки

Главными цветами 2021 года станут серебристый и белый. Астрологи рассказали, что лучше всего именно их, а также доступные оттенки использовать для украшения главного новогоднего символа — елки, чтобы угодит символу года. В дизайне можно использовать как белый, так и серебристый цвет по отдельности, но также допускается и вариант их комбинации.

Эксперты рассказали, что лучше всего украшать елку одним из трех вариантов — по кругу, спиралью или вертикально располагать гирлянды, а в промежутках между огоньками к веткам можно прикрепить банты или игрушки. В канун 2021 года стилисты рекомендуют не пренебрегать ретро-стилем. Сейчас в моде советские игрушки, пишет "Толк".