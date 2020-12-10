Новый год — это добрый волшебный праздник, который любят дети и взрослые. А еще он полон загадочных суеверий. Что нельзя делать в канун Нового года?

Выносить мусор

Прежде всего в это время нельзя выносить мусор. Считается, что это повлечет утерю материальных благ. Однако торжество встречать в грязном и неубранном помещении также запрещено. Тогда подобная обстановка будет такой весь оставшейся год.

Праздновать в одиночестве

Если встречать Новый год в одиночку, то вероятно, что в ближайшее время поиски спутницы или спутника жизни могут обернуться неудачей.

Не накрывать на стол

На новогоднем столе должно быть много блюд. Даже если готовить очень не хочется, стоит все-таки постараться, ведь это принесет удачу и благополучие. К тому же будет чем порадовать гостей, если они внезапно нагрянут.

Использовать частицу «не»

Что касается новогодних желаний, то они сбываются, если в основной фразе нет частицы «не». Например, нельзя загадывать «не заболеть» или «не быть бедным», лучше заменить их фразами «стать здоровым», «быть богатым». Конечно, рассказывать о своей мечте никому не надо.

Не думать о гостях

Желательно не превращать праздник в мальчишник и девичник. Всегда на торжестве должен присутствовать хотя бы один представитель противоположного пола. Тогда дом наполнится любовью.