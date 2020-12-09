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Самые скучные мужчины в гороскопе

Профиль1 час назад
Фото: depositphotos

Ужиться со скучными мужчинами, скорее всего, способны девушки, которые сами не жаждут приключений.

У них часто отсутствует чувство юмора, а лучший отдых – книга и плед у камина. Однако астрологи уверяют, что у мужчин без особых фантазий есть другое качество, которого не отнять – они надежные и преданные.

Телец

Почти все из них чтят семейные традиции. Кроме того, они невероятные аккуратисты и привыкли жить по четкому графику, а любые изменения выбьют их из намеченной колеи. Мужчины-Тельцы – серьезные и практичные, преданные своей спутнице. А вынудить их на малейший риск можно только после нескольких рюмок коньяка.

Дева

Выделяя Дев среди других знаков зодиака, астрологи отмечают серьезный и строгий характер. Такие мужчины всегда требуют от окружения невозможного. Они не потерпят грязи и обмана в своей жизни. Для таких даже крошка на столе – повод нахмуриться. А ситуация, при которой мужчина-Дева разрешит своей девушке какие-то вольности – скорее исключение, чем правило.

Козерог

Козероги – редкостные педанты и консерваторы. Они привыкли жить по установленному графику. По мнению экспертов, чтобы заставить Козерога сходить в новое место, необходимо очень сильно постараться. В своем партнере представители этого знака зодиака ищут подобных качеств. Мужчине-Козерогу нужна исключительно серьезная и постоянная девушка. Такие молодые люди бывают уж слишком придирчивыми И не потерпят дурацкие шутки и насмешки в свой адрес.

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