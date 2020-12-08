7 знаков зодиака, которые не умеют выстраивать отношения

Есть люди, с которыми приятно и комфортно при любых обстоятельствах, а есть те, для встречи и общения с которыми приходится долго собираться с силами и идти как на бой.

Что уж говорить о совместном проживании и быте с таким человеком! Кстати, все они ходят под одними и те ми знаками зодиака.

Овны – горячи и скоры на резкие слова. Могут задеть человека и даже не заметить, а потом искренне удивляться, отчего с ними прекратили общение. Чтобы дружить с Овнами, требуется умение не принимать близко к сердцу их сиюминутные настроения, а это под силу далеко не каждому.

Девы – критичны и склонны к завышенным ожиданиям. А значит, ссор, обвинений тут не избежать. Изменить положение невозможно, придется терпеть.

Близнецы слишком часто загораются чем-то новым и слишком резко остывают, успев при этом, «заразить» своими идеями окружающих. И тут, конечно, они сталкиваются с обвинением, разочарованием и непониманием других людей.

Скорпион способен очень резко и едко высказываться по самым разным вопросам, и поэтому создает о себе не самое лучшее впечатление, а круг его друзей имеет свойство быстро меняться и сокращаться. Чего не скажешь о круге недоброжелателей.

Львы слишком любят самих себя, критику принимают с трудом, а с еще большим трудом – отсутствие восхищенных толп рядом с собой. Поэтому они отлично ладят с людьми, но до тех пор, пока те очарованы львиной харизмой, а если сталкиваются с неодобрением своих действий – исчезают в поисках новых восхищенных глаз.

Рак, как известно, крайне раним. Поэтому и дружба, и отношения могут резко прерваться из-за какой-то обиды, которую он даже не обозначит, а реабилитироваться бывшему партнеру шансов не предоставит.

Козерог способен дестабилизировать слишком серьезным отношением к жизни других людей, а его карьерные амбиции и стремление к власти вообще могут привести к тому, что он останется в полном одиночестве, хотя ему от этого будет вполне комфортно.

Диана Сабитова