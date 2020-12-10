«Притирка» характеров или несовместимость — любовный гороскоп на 10 декабря

Сегодня вам придется выяснить, насколько вы подходите друг к другу.

Овен ‌‌

Сегодня у некоторых Овнов велика вероятность споров с любимым человеком по поводу планируемых крупных покупок. Для одиноких Овнов особое влияние приобретет вопрос взаимной симпатии со стороны потенциального партнера. Однако постарайтесь в этом избежать давления.

Телец

Возможно, астрологические влияния подтолкнут Тельцов к повышенной заботе по отношению ко второй половинке. Постарайтесь ни в чем не отказывать своей пассии, и вас порадует взаимная ласка. Одиноких Тельцов, скорее всего, ждет разочарование в новом знакомом.

Близнецы

Не исключено, что сегодня в ваших отношениях появится холодок и отчужденность. Постарайтесь избежать необоснованных обвинений в адрес друг друга. Одинокие Близнецы могут столкнуться с отсутствием взаимной симпатии со стороны потенциального партнера.

Рак ‌‌

Вполне вероятно, что давно назревшие конфликты в союзе некоторых Раков могут выйти на поверхность и потребуют прояснения и урегулирования. Одиноким Ракам стоит разобраться со своими желаниями в отношении потенциального избранника и при необходимости их откорректировать.

Лев ‌‌

Если ваши отношения зашли в тупик, астрологические влияния этого дня могут спровоцировать попытку разрыва вашего союза. Поставьте окончательное решение на «паузу». Возможно, вскоре найдутся способы найти общий язык. Одинокие Львы, обратите внимание на свое физическое состояние.

Дева ‌‌

Звезды предупреждают, что в этот день излишняя откровенность может вам дорого обойтись. Поэтому постарайтесь предугадывать возможные последствия сказанного второй половинке. Одиноким Девам сегодня не стоит менять свой имидж. Вряд ли поклонники останутся довольны результатами.

Весы ‌‌

Многие Весы могут почувствовать эмоциональный разлад между «хочу» и «надо» в отношении своей пассии. Возможно, одинокие Весы могут дать неверную оценку действиям потенциального партнера. Это может их оттолкнуть от дальнейшего сближения и узнавания друг друга.

Скорпион

Для Скорпионов актуальными могут стать тайны любимого человека. Вполне возможно, вам придется узнать не вполне приятные вещи о прошлом своей пассии. Одиноким Скорпионам в этот день желательно обратить внимание на некоторые особенности своего характера.

Стрелец

Любовные отношения некоторых Стрельцов могут зайти в тупик из-за неясности будущих перспектив. Попробуйте вместе с пассией их откорректировать и только тогда принимать решение о продолжении союза. Одинокие Стрельцы, сегодня не рассчитывайте на легкий успех.

Козерог

Многие одинокие Козероги могут достичь успеха только лишь благодаря своим упорным усилиям. Семейные представители вашего знака могут ощутить острую потребность разобраться в причинах конфликтов со второй половинкой и найти конструктивное решение.

Водолей

Вполне возможно, что Водолеи в полной мере поймут что такое «притирка» характеров. Однако вы готовы пойти на все ради любимого человека. Одиноким Водолеям стоит избегать виртуальных знакомств. Скорее всего, впоследствии вы можете серьезно разочароваться.

Рыбы ‌‌

Для многих Рыб сегодня станет актуальным неумение или нежелание услышать объект своей симпатии, что может вылиться в серьезное выяснение отношений. Одинокие Рыбы могут получить приглашение к мимолетной связи. Соглашаться или нет – решать только вам.