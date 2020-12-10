Есть шанс наверстать упущенное — гороскоп на 10 декабря

24-25 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Весах обострят неудовлетворенные амбиции, что может в любой момент нарушить внутреннее или внешнее равновесие.

Возможен самоотверженный порыв наверстать упущенное, исправить ошибку, искупить вину. Вероятны и менее конструктивные желания: месть, реванш любой ценой, надежда прокрутить назад машину времени. Не исключены провокации, злоупотребления, ревность и зависть к чужому успеху, попытки удержать власть, «восстановить справедливость», доказать правоту. Лучше не иметь дел с превосходящей силой, маргиналами и агрессивными озлобленными людьми, которым нечего терять.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит отнестись с пониманием к амбициям своих партнеров, клиентов и даже бывших противников. Звезды советуют вам не отвечать на агрессивные выпады и не подбрасывать напоследок дров в костер затухающей ссоры. Многие конфликты прошлого исчерпаны или близки к финалу, но взаимная тяга не исчезла, недавняя вражда или конкуренция может обернуться дружбой или неожиданным сотрудничеством.

Телец

Тельцам этот день может принести дополнительный объем работы. Звезды советуют довести ее до конца, так как шанса вернуться к ней может не быть, а невыполненные обязательства навредят репутации. К новым делам, наоборот, приступать пока не стоит. Нежелательно выходить на новое место работы, заключать долгосрочный договор на обслуживание, начинать длительный курс лечения или косметических процедур.

Близнецы

Близнецам события этого дня могут напомнить о тупике в их прежних планах (в том числе, любовных, спортивных и образовательных), о нереализованных личных амбициях и надеждах. Звезды советуют извлечь из прошлого урок, но не хоронить свой творческий потенциал: жизнь уже несет вам новые возможности или шанс отыграться за былые неудачи. Близнецам-родителям стоит подбодрить и чем-то вдохновить детей.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам во всем придерживаться меры. Не стоит доводить до абсурда даже благие намерения - например, навязывать кому-то свои услуги или извинения. Не рекомендуется «огнем и мечом» отстаивать справедливость и веру, вновь разжигать войну за территорию, наследство, должность или за власть в семье. Нежелательно заключать новый союз, договор на покупку, продажу или аренду жилья.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам поддерживать отношения со своим близким окружением: коллегами, попутчиками, соседями. Поводом для общения могут стать конкретные темы, например, репетиторство, информирование или перевозки. При формате партнерства и взаимных услуг потребуется разумный баланс интересов. Нежелательно ни брать на себя слишком много обязательств, ни соглашаться на излишне щедрую помощь.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно вовремя остановиться. «Стоп-сигнал» необходим, если речь идет о деньгах и обмене услугами. Чувство меры не будет лишним в ходе шоппинга, а также в употреблении пищи, если приходится соблюдать диету. Лучше воздержаться от принятия решений, связанных с заработком и общим бюджетом, от активной закупки лекарств, инструментов, электроники, косметики, товаров для детей и питомцев.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов есть искушение поддаться жажде реванша и погнаться по инерции за «прошлогодним снегом». Звезды настоятельно советуют сдержать амбиции и снизить планку запросов. Заявлять права стоит лишь на то, что имеет объективную ценность. За все прочие игрушки для самолюбия вы заплатите слишком высокую цену, можете быстро утратить к ним интерес и не успеть воспользоваться ими по назначению.

Скорпион

В этот день Скорпионам лучше смирить тайные амбиции и не показывать на людях свои истинные чувства. Также, сегодня вам не рекомендуется вступать в союзы и заключать договор, приниматься за новый фронт работ, тесно взаимодействовать с малознакомыми людьми, иностранцами, представителями других культур. Еще одна ловушка - обращение к прежним покровителям: не исключено, что былая власть ими утеряна.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше всюду придерживаться дружелюбного демократичного стиля общения, избегать любого намека на фанатизм, злоупотребление властью, моральный прессинг или финансовый шантаж. Подобные манеры оттолкнут от вас тех, кто не прочь стать вашим другом или партнером. Лояльность важна вдвойне, если вам требуется целая группа людей: слушатели, электорат, попутчики, команда единомышленников.

Козерог

Сегодня у Козерогов возможен прилив профессиональных или личных амбиций. День может стать сложным для Козерогов, упустивших свой звездный час: у них возможна обида на судьбу и зависть к более успешным соперникам. Если вы оседлали волну и добились успеха, важно ценить сделанное, не корить себя за ошибки и не терять уверенность в себе, даже если вы лишаетесь прежней власти и монополии на истину.

Водолей

В эти сутки Водолеям лучше не форсировать события. Звезды не советуют строить большие планы, давать торжественные клятвы и делать уверенные выводы, а также отчаиваться, если что-то не получилось. Вскоре у вас появятся принципиально новые полномочия и возможности. То, что в настоящий момент кажется вам пределом мечтаний, станет лишь первой ступенью к исполнению вашего истинного предназначения.

Рыбы ‌‌

В этот день звезды советуют удвоить осторожность активным и нетерпеливым Рыбам, склонным к приключениям. Именно им может показаться, что они в шаге от исполнения своей мечты, тогда как на самом деле они балансируют на краю пропасти. Более спокойным Рыбам важно не поддаться опасному постороннему влиянию, например, не оказаться в компании отчаянных друзей-авантюристов или людей, недовольных жизнью.