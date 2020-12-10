Напрягаем мозги — финансовый гороскоп на 10 декабря

Сегодня повезет тем, чья работа связана с интеллектуальным трудом.

Овен ‌‌

Овнам в этот день удастся добиться положительных сдвигов в карьере. Возможно, внешние обстоятельства поставят вас перед необходимостью выбора, причем времени на обдумывание будет мало. Полагайтесь на свою интуицию. Это может быть решение о смене работы или изменении в режиме работы. Не бойтесь перемен – они приведут к укреплению ваших позиций.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют прислушиваться к пожеланиям деловых партнеров и клиентов. Именно от точного исполнения договоренностей будет зависеть укрепление вашей деловой репутации и ваш профессиональный успех. Возможно, вас попросят выступить в роли посредника в важном споре и вы сможете успешно проявить себя.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся добиться продвижения в деле повышения производительности труда благодаря использованию технических средств. Если вы работаете с использованием инструментов, то подумайте, как улучшить навыки работы – сегодня у вас это получится. Удачное время для изобретателей, рационализаторов, инженеров.

Рак ‌‌

У Раков этот день благоприятствует профессиональному обучению, независимо от того, учитесь ли вы на курсах повышения квалификации, в вузах или колледжах. У вас не будет возникать проблем при выступлениях на публике. Те, кто ищет новую работу, могут активно рассылать резюме и публиковать их на соответствующих сайтах интернета.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют в этот день сосредоточиться на выполнении текущей работы. Очень важно правильно выстроить отношения с коллегами. Конструктивный настрой на работу и готовность взаимодействовать с коллегами будет способствовать повышению производительности труда. Установка на высокое качество в работе приведет вас к успеху.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют со всей серьезностью подойти к вопросу укрепления деловых связей. Это та тема, опираясь на которую вы сможете добиться реального прогресса в делах. Ваш дополнительный резерв для ускорения темпа выполнения работы. Вы сможете успешно решать многие вопросы за счет использования информационных, физических и финансовых ресурсов других людей.

Весы ‌‌

У Весов этот день будет связан с ростом доходов от использования недвижимости. В частности вы сможете преуспеть в деле поиска вариантов для купли-продажи жилья или при совершении сделок по аренде, при работе в агентстве по сделкам с недвижимостью. Преуспевают также работники строительных организаций, коммунальных и городских служб.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день благоприятствует самостоятельной деловой активности. Преуспеют те, кто в своей работе принимает самостоятельные решения. Также вы добьетесь прогресса в делах, связанных с торгово-закупочной, посреднической и транспортной деятельностью. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с документами идет без проволочек.

Стрелец

Стрельцам сегодня следует ориентировать себя на получение, прежде всего, материальной выгоды, выраженной в финансовом эквиваленте. Конечным смыслом любой работы чаще всего являются деньги, и сегодня вам удастся увеличить свои доходы. Причем рост доходов может быть как прямым, за счет работы по основному месту, так и дополнительных, за счет подработки.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам заниматься долгосрочным планированием своей деятельности. Используйте в полной мере подсказки интуиции и советы друзей – они будут вам полезны. Также вы сможете увеличить свои возможности, если будете настроены на сотрудничество с коллективом единомышленников.

Водолей

Этот день благоприятен для Водолеев, работающих в непосредственном контакте с начальством. Ваши отношения будут основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимном доверии. Не исключено, что вам предложат занять более высокую должность. Это неплохое время для защиты дипломной работы или диссертации на получение ученой степени.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день может быть связан с усилением интеллектуальной активности. Успешно пойдут все дела, связанные с умственным напряжением. Успешно пойдет обмен опытом в профессиональной деятельности. Вы сможете расширить свои профессиональные познания, и ваша деловая репутация благодаря этому укрепится.