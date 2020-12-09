Не нагружайте себя работой — финансовый гороскоп на 9 декабря

Сегодня не стоит браться за сложные дела и пытаться меньше работать в принципе.

Овен

У Овнов сегодняшний день может быть связан с нарушениями в деловом и информационном взаимодействии. А это будет оказывать негативное влияние на многие сферы деловой активности. В частности затрудняются деловые контакты, поездки, обмен опытом. Воздержитесь от планирования на этот день деловых встреч – они будут проходить по невыгодному для вас сценарию.

Телец

Сегодня профессиональные качества Тельцов будут сталкиваться с множеством мелких ограничений и проблем на пути к достижению результата. За что бы вы ни взялись, всюду будут сложности и ограничения. Чаще, чем в обычные дни, может ломаться техника и инструменты. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют в первую очередь строго исполнять главное правило этого дня – не делать того, о чем вас никто не просит. Именно ваши личные инициативы способны будут повлечь за собой поток мелких неприятностей и осложнений в работе. Постарайтесь не начинать ничего нового, в особенности в тех делах, которые связаны с недостатком опыта.

Рак

У Раков сегодняшний день может быть связан с осложнениями в работе. Вам будет сложнее выполнить свои профессиональные обязанности в полном объеме потому, что могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Больше всего это почувствуют фрилансеры, и все те, кто выполняет работу дистанционно, получая заказы через интернет.

Лев

У Львов в этот день может быть затруднено восприятие и усвоение информации. Это будет связано со снижением интеллектуальной активности и ослаблением памяти. Поэтому это не лучшее время для умственного труда. Осложняется работа с аналитической обработкой информации, частыми будут ошибки при составлении отчетов.

Дева

У Дев этот день складывается неблагоприятно для решения материальных вопросов. Постарайтесь подойти к делам с практической точки зрения и измеряйте успехи или неудачи своими финансовыми достижениями. Если вы работаете в соответствии с заранее составленным планом, то сегодня будет сложно удержаться в рамках графика работ.

Весы

У Весов в этот день усиливается стремление к получению знаний. Однако это может произойти не само по себе, а явиться результатом какой-то неприятной ситуации. Смысл в том, что вам по роду работы придется отвечать на вопросы. Осознание нехватки знаний может стимулировать в вас интерес к восполнению пробелов в знаниях.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды не советуют заниматься рискованными финансовыми операциями. Например, крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы. Если у вас есть неурегулированные проблемы, связанные с долговыми обязательствами, то не следует именно сегодня прилагать усилия к их решению. Ваше самочувствие может ухудшиться, что приведет с снижению уровня работоспособности.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может быть связан с трудностями в работе, из-за нарушений в деловом взаимодействии. Это в первую очередь затрагивает тех, кто по роду работы должен ориентироваться на внешние запросы. В частности речь идет о работе в тесном взаимодействии при выполнении клиентских заказов. Старайтесь внимательнее слушать и запоминать, что вам говорят.

Козерог

У типичных Козерогов этот день будет связан с затруднениями при выполнении профессиональных обязанностей. Основная проблема будет связана с несогласованным взаимодействием между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то не сможете быть уверены, что подчиненные точно и в срок выполнят данные им поручения.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день складывается неблагоприятно для выполнения сложных видов работ. Особые затруднения возникнут у тех, кто в последнее время допустил некоторое отставание от графика и придется прилагать усилия по наверстыванию упущенного. Этот день важен с точки зрения сохранения своей деловой репутации – здесь ваше уязвимое место.

Рыбы

У Рыб в этот день могут ухудшиться условия работы на рабочем месте. Это в первую очередь относится к тем, кто работает в офисе или в магазине. Возможно, параллельно с вашей работой, на вашем рабочем месте будут проводиться ремонтные или иные работы, что создаст для вас некоторые неудобства. И это может негативно отразиться на производительности труда.