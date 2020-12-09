Астролог рассказала, на какие цифры делать ставки в лотереях

Счастливые цифры, которые помогут выиграть в лотерею, пообещали каждому знаку зодиака в предстоящем году.

Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, представителям различных стихий можно будет делать ставку сразу на несколько цифр — это позволит им обрести богатство.

Например, огненным знакам — Львам, Стрельцам и Овнам — нужно обратить внимание на цифры «1», «3» и «4».

Земным знакам — Тельцам, Девам и Козерогам — помогут цифры «3», «7» и «9».

Удачу воздушным знакам — Близнецам, Весам и Водолеям — принесут числа, которые кратны трем. Однако они не должны заканчиваться на двойку.

Представителям же водной стихии — Ракам, Скорпионам и Рыбам — следует ставить на цифры «4», «7», «9».