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Тамара Глоба предсказала 3 знакам большие деньги зимой

Профиль2 часа назад
Фото: depositphotos

Известный российский астролог Тамара Глоба поделилась свежим предсказанием для трех знаков зодиака.

Она отметила, что их представителей ждут большие перемены и «щедрые подарки» в период с декабря по январь.

Астролог предсказала небывалую активность звезд. По словам Глобы, такое бывает достаточно редко.

Положительные импульсы, по словам астролога, в первую очередь затронут финансовую сферу. У трех знаков зодиака появится возможность исправить свое финансовое состояние в лучшую сторону.

Например, считает Глоба, кому-то удастся показать себя с максимально успешной стороны на работе, а также выполнить сложное и неординарное задание и, как следствие, вырасти в глазах руководства.

Подобное может стать причиной карьерного роста и ощутимой прибавки к зарплате, считает Глоба. Однако, предупредила она, для того, чтобы такие обстоятельства стали реальностью, необходимо и самим приложить некоторые усилия. В первую очередь это относится к представителям Рыб, Стрельцов и Козерогов.

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