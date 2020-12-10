Тамара Глоба предсказала трем знакам большие деньги зимой

Известный российский астролог Тамара Глоба поделилась свежим предсказанием для трех знаков зодиака.

Она отметила, что их представителей ждут большие перемены и «щедрые подарки» в период с декабря по январь.

Астролог предсказала небывалую активность звезд. По словам Глобы, такое бывает достаточно редко.

Положительные импульсы, по словам астролога, в первую очередь затронут финансовую сферу. У трех знаков зодиака появится возможность исправить свое финансовое состояние в лучшую сторону.

Например, считает Глоба, кому-то удастся показать себя с максимально успешной стороны на работе, а также выполнить сложное и неординарное задание и, как следствие, вырасти в глазах руководства.

Подобное может стать причиной карьерного роста и ощутимой прибавки к зарплате, считает Глоба. Однако, предупредила она, для того, чтобы такие обстоятельства стали реальностью, необходимо и самим приложить некоторые усилия. В первую очередь это относится к представителям Рыб, Стрельцов и Козерогов.