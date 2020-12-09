6 признаков того, что душа покойного находится рядом с вами

Потеря близкого человека – большое горе.

Но может так получиться, что тот, чье время пришло, остается в мире живых потому, что не может осознать, что произошло с ним, или потому, что любящие люди не отпускают его. Как понять, что душа покойного все еще находится рядом с нами?

1. Постоянный внутренний диалог с покойным. Причем вам кажется, что вы чувствуете или «слышите» ответы, а переживания у вас – самые настоящие. Сильные эмоции действительно держат – и это может происходить с обоих сторон. Поэтому очень важно рассказать или написать в виде письма все, что осталось невысказанным – так обоим сторонам будет легче отпустить друг друга.

2. Вас охватывают переживания, похожие на те, что были рядом с ушедшим человеком, вплоть до тактильных ощущений. Все может быть очень реальным, и если не открывать глаза, может показаться, что все на самом деле.

3. Вещи, связанные с покойным: запахи, предметы, любимые песни или фильмы начинают попадаться вам на глаза или возникать внезапно в вашем поле зрения. Причем в том месте, где вы этого совсем не ожидает – такой «привет» с другой стороны.

4. Вы или близкие вам люди видят во сне умершего, и он или она старается что-то передать. Иногда это бывают своевременные предупреждения, иногда совсем непонятные напутствия, но так или иначе создается впечатление, что «оттуда» продолжают заботиться о вас. В этом случае вдвойне важно разрешить душе уйти – поблагодарив и пообещав быть внимательным и заботливым к самому себе.

5. Домашние животные (кошки и собаки) внезапно начинают вести себя так, как будто в квартире кто-то есть: смотрят в пустоту, лают. Если они знали покойного, то реакция их очень похожа на их обычную встречу – они обладают возможностью видеть тонкий план и узнают своего хозяина.

6. Отражения покойного в зеркалах и других предметах. Вам может показаться, что вы там видите ушедшего человека. Да, такое не редкость – зеркала известны, как порталы в другие миры, и поэтому их принято завешивать в домах, где есть покойник. Главное – не испугаться, а успеть сказать то важное, что осталось у вас к человеку.

Диана Сабитова