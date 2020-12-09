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С чем идти в гости на Новый год

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Идти в гости с пустыми руками неприлично в любой день. А в Новый год это даже недопустимо. Что же взять с собой, чтобы порадовать хозяев дома?

Многие берут с собой к праздничному столу алкогольную продукцию и закуски. Несомненно, все это будет в гостях, но при затяжном торжестве яства и напитки заканчиваются. Считается, что для дам нужно взять бутылку полусладкого или полусухого вина. Представители сильного пола любят напитки покрепче. Но не обойтись и без знаменитого символа Нового года — шампанского.

Если говорить о закусках, то выбирают те, которые проще всего доставить к месту празднования. Это могут быть салаты, фрукты, овощи, конфеты, закрытые бутерброды. Горячие блюда могут потерять свой вкус, быстро остыть.

Если в семье хозяев дома есть дети, то обязательно необходимо купить сладкие подарки. Малыши нуждаются во внимании. При наличии большого бюджета дарят сувениры и игрушки. Хозяйке дома можно купить набор посуды, полотенца, сувенирные доски для кухни, скатерть. Хозяин дома обрадуется набору подставок для бокалов, зажигалке, сигаретнице, сувенирному холодному оружию.

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