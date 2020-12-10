Три самых забавных знака зодиака

Есть три знака зодиака, которые обладающие самым ярким чувством юмора и способностью развлекать других. Вот они!

Эти упрямые сочувствующие люди обладают высокой уверенностью в себе и быстрым умом. Они короли чёрного юмора. К тому же Овен как и Близнецы всю жизнь остаются молодыми и совершенно не утруждают себя шутками без цензуры. Иногда они грубы и их юмор граничит с ворчанием, но постарайтесь не сердиться на них, если они вас немного раздражают. Несмотря на то, что они часто саркастичны, их шутки умны и могут заставить других смеяться до слёз.

Вы можете быть удивлены, что список начинается с этих сознательных, упорядоченных и очень часто бормочущих о деталях знака зодиака. Однако у Девы очень живое и остроумное чувство юмора. И это может проявиться абсолютно в любой ситуации. Иногда их юмор бывает даже настолько необузданным, что они могут пошутить неуместно и шокировать других, но с ними никогда не будет скучно. Когда они кого-то не одобряют, их сарказм смертельно опасен. Не ожидайте, что они будут подвергать свои шутки цензуре – Девы жестоко честны, даже когда они заставляют людей смеяться. В том числе, когда они шутят сами с собой.

Представители этого знака – умные люди с развитой интуицией и очень проницательные. В отличие от слегка сумасшедшего и необузданного юмора Дев, Рыбы более элегантны в своих проявлениях. Рыбы – короли тонкой завуалированной иронии. Они любят смеяться и смеяться, как и их голос в целом приятный, мелодичный и заразительный. Вы не ошибётесь, если у вас под рукой будет верный друг или подруга под знаком Рыбы – их шутки благонамеренные и остроумные и поднимут настроение даже в самой сложной ситуации.