Как влюбить в себя любого за короткий диалог

Каждому из нас, вне зависимости от умения и желания общаться с другими людьми, приходится делать это практически ежедневно.

Те, кому общение дается сложно, часто думают, что для этого необходим особый талант. Им кажется, что практически невозможно стать приятным собеседником или успешно провести переговоры. Сегодня я напомню вам несколько основных правил успешного общения.

1. Уточните у человека, как он хочет, чтобы к нему обращались. Для каждого из нас имя – одно из самых приятных слов, поскольку оно определяет нашу индивидуальность.

2. Не вторгайтесь в личное пространство человека, не подходите вплотную. Если это не ваш близкий друг, комфортная социальная дистанция (в нашей культуре) около 0.8-1 метра. Физический контакт, например, в виде похлопывания по плечу, исключен.

3. Проявляйте искреннюю заинтересованность в разговоре: смотрите в глаза собеседнику, периодически задавайте вопросы по теме беседы и ни в коем случае не перебивайте. Если по ходу разговора будет возможность сделать собеседнику искренний комплимент, воспользуйтесь.

4. Старайтесь говорить внятно, логично, если позволяет тема, периодически улыбайтесь. Наблюдайте за реакцией собеседника: не скучно ли ему, не торопится ли он – не будьте навязчивы. Даже если на первых порах распознать сигналы мимики и жестов другого человека будет сложно, при определенной тренировке внимательности все получится.

А теперь немного о том, как натренировать навыки общения.

1. Ежедневный тренинг – лучший способ. Если вы не любите или даже боитесь общаться, никакого другого варианта не существует. Чем чаще и с большим количеством людей вы начнете устанавливать контакт, тем скорее справитесь с ситуацией.

2. Изучите информацию о невербальных техниках общения, наблюдайте за окружающими, обращая внимание на их темп речи, тон, жесты. Смотрите человеку в лицо: мимика может сказать то, что не будет облечено в слова.

3. Если страшно начинать разговор с незнакомым человеком, используйте технику «пустого стула». Представьте на нем собеседника и начните шаблонный разговор. Поприветствуйте, спросите, как дела. Коротко расскажите, как дела у вас. Задайте пару вопросов. Поупражнявшись несколько дней, начинайте «тренировочные» разговоры с соседями, коллегами. Если будет сложно, запишитесь на групповой тренинг общения.

Научиться непринужденно общаться может каждый, главное, этого захотеть.

Марина Басманова, клинический психолог