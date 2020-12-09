Кармическая миссия Скорпиона

Все мы знаем Скорпионов как сильных личностей, смело преодолевающих все превратности судьбы, имеющих чисто «скорпионий» дар – больно жалить своих соперников и тех, кто невольно их обидел. Но так ли легка их судьба?

За силу, как известно, приходится чем-то платить – и цена бывает очень высока. Скорпиону нужно преодолеть искушение властью – когда он ее получает, есть вероятность злоупотреблений, и, как следствие, разрушения себя как личности. Нередко ему приходится решать, кем быть – защитником или агрессором, и это не самый простой выбор.

Также встает вопрос – а куда девать всю свою силу? Может так получиться, что он где-то «перегнет палку», слишком увлечется, переработает, переутомится – ведь ему непросто понимать и распознавать, когда ресурс начинает истончаться. Как результат – проблемы со здоровьем и нервной системой, бессонница, депрессия.

Кроме того, сила, влияние, власть – это то, что традиционно вызывает зависть у других людей. Поэтому Скорпиону предстоит столкнуться с коварством и подлостью, а затем на горьком опыте научиться различать настоящих друзей и тех, кто ими притворяется. Если этот урок не пройден, он рискует превратиться в затворника, озлобленного на весь мир и никому не доверяющего.

Скорпиону не чужды мистика и оккультизм, а это еще одно испытание – познать непознанное, увидеть тонкие планы и сохранить при этом здравый ум. Сила и амбиции Скорпиона – лакомая добыча для всевозможных сущностей, которые будут искушать и предлагать свои посреднические услуги в овладении сакральными знаниями. Тут важна крепкая воля и ясное понимание своего Пути.

С личной жизнью тоже возможны непростые испытания – бурные страсти могут угаснуть, и Скорпион кинется искать утешение в чем-то новом, неизведанном и в результате может просто погрязнуть в пучине сомнительных связей, так и не построив гармоничную и счастливую семью. Да и далеко не каждый сможет выдержать Скорпиона в качестве партнера, так что придется учиться сдержанности, а это тоже совсем не простое испытание.

Диана Сабитова