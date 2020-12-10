Роковой сюрприз — гороскоп на 11 декабря

25-26 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Урана сулит сюрприз с подозрительной «начинкой».

Романтика, находка, приятное волнение, возможность удовлетворить оригинальный каприз могут соседствовать со странностями, вредными привычками. Возможны внеплановые траты, подарки с подвохом. Есть риск отравлений, загрязнений, снижения качества вещей и продуктов, покупки порченого и краденого. Стоит аккуратнее работать с лекарствами, отходами, товарами масс-маркета и вещами, бывшими в употреблении. Возможны ошибки в управлении наследством и общими ресурсами. Нежелательны долгосрочные финансовые решения и инвестиции.

Овен ‌‌

Овнам день сулит оригинальные траты, странные находки, подозрительные ситуации в связи с налогами, наследством, общим бюджетом. Возможно наведение морока, обострение сексуальных желаний, вредных привычек или навязчивых фантазий на запретные темы. Не лучший день для займа, взноса, инвестиции. Не стоит доверять ресурсы, ценности, активы и пассивы новым друзьям и непроверенным финансовым структурам.

Телец

Сегодня Тельцы легко поддаются влиянию. На нетипичные вкусы и реакции их может провоцировать новая обстановка. Стоит избегать общения с мнимыми друзьями и попадания в сомнительную среду: такое окружение поспособствует смещению ориентиров, обольщению, формированию вредных привычек и негативных сценариев отношений. Желательно иметь иммунитет или надежную защитную броню: оберег, моральную поддержку.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отнестись придирчивее к диете, выбору лекарств и продуктов, к деталям приготовления пищи и составу корма для животных. Не помешает аккуратность при контакте с бытовой химией и работе на вредном производстве. Также, вам имеет смысл проявить больше осторожности в финансово-имущественных делах: обман, ущерб, угроза, пропажа или махинация могут быть завуалированы.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут рассчитывать на стабилизацию своих дел и настроения, но у внешне благополучного пристойного фасада событий возможен сомнительный «бэкграунд». День может принести не знакомые вам ранее материальные, любовные и творческие искушения, подтолкнуть в ловушку популярного общего заблуждения. Будет трудно сразу распознать подвох, плохую компанию. Под дурное влияние могут попасть дети.

Лев ‌‌

Сегодня Львы эмоционально и порой болезненно реагируют на семейные, финансовые, жилищные и карьерные сюрпризы, на порчу личных вещей и фамильных ценностей. Возможны новые опасные материальные искушения через друзей и близких. Желательно избегать покупок, продаж, инвестиций, одолжений, угощений, дегустаций, отложить выбор должности и профессии, аренду помещения, оформление наследства или ипотеки.

Дева ‌‌

Сегодня Девы всюду найдут себе опору, могут надеяться на удачу в самых неожиданных ситуациях. Если что-то пойдет не так, судьба предоставит вам отсрочку или убережет от неприятностей. Но от событий останется неприятный осадок. Звезды намекают, что ваше везение на исходе и в будущем вы остаетесь без поддержки. Возможно, вам больше не смогут помогать друзья, или вы утратите льготный статус новичка.

Весы ‌‌

Для Весов этот день может ознаменоваться неожиданной покупкой или сделкой. Сегодня не стоит приобретать новинки и экспериментальные версии товаров. Можно сбыть или купить подержанное, избавиться от лишних активов, сбросить налоговый или другой балласт. Могут вызвать повышенный интерес темы займов, налогов, пошлин и сборов, скидок, амортизации, взаимозачетов, наследства, возврата денег или вещей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы впечатлительны, что может стать и их силой, и слабостью. Многое зависит от настроения и самочувствия, обстановки и окружения. Сыграет роль фактор новизны, волнения, неизвестности. В целом, день склоняет воспринимать события в положительном ключе. Это будет нетрудно, так как из любой ситуации вы сможете извлечь для себя что-то хорошее: выгоду, приятный сюрприз, минуту романтики.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает ориентироваться в подоплеке ситуации, но на это способны далеко не все представители знака. Многие Стрельцы окажутся сосредоточены на себе, из-за чего им будет не до скрытых пружин событий. Если тайны - ваша стихия, то хорошо заниматься ресурсами, накоплениями, перераспределением активов и пассивов. Не стоит недооценивать связь денег, любви, дружбы и общего прошлого.

Козерог

Сегодня Козероги охотно поддаются воспоминаниям, могут пойти на поводу у былых клише или сделать ставку на устаревшие принципы. В моменте вы в эти сутки удачливы, но при взгляде в будущее велик риск финансовых, любовных и других стратегических просчетов. Строя планы, вы можете не учесть перемены, которые произошли с миром в целом, с вами или вашими друзьями. Стоит беречь от дурного влияния детей.

Водолей

Сегодня многие Водолеи столкнутся с серьезным искушением (особенно, если нуждаются в пристанище или ресурсах, ищут власти, славы или хотят реванша). Возможно предложение денег, должностей, территорий, привилегий, любви или дружбы. Маневр наверняка будет сделан с задней мыслью, а товар окажется с браком или «душком». Не исключено, что это ловушка или попытка заранее обезвредить вас, как соперника.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб ждет сюрприз издалека или приятное открытие рядом. День может принести оригинальные (но в чем-то предсказуемые, благодаря вашей интуиции и опыту) впечатления, незапланированные встречи и сделки. Возможна непредвиденная покупка, подарок, счастливая находка, возврат старого товара или былой ценности в новом качестве. Возможно, оживут те чувства и симпатии, которые вы считали умершими.