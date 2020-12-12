Юпитер предоставит шанс заработать — гороскоп на 14-20 декабря

На этой неделе на небе формируется 4 планетных аспекта и все они носят гармоничный характер.

Поэтому можно говорить о мягком и гармоничном влиянии неба на земные события. 14-15 декабря секстиль Венера-Юпитер – один из наиболее благоприятных аспектов между планетами Малого и Большого счастья, коими древние астрологи называли Венеру и Юпитер. Положительно влияет на чувства любви, симпатии между людьми. На таком аспекте доминируют доброжелательные отношения. Улучшается финансовое положение. Можно давать старт новым проектам в бизнесе. 15 декабря одновременно будут актуальными сразу 2 аспекта: трин Меркурий-Марс и секстиль Венера-Сатурн. Характер влияния трина Меркурий-Марс связан с активизацией интеллектуальной деятельности. Поступки человека под влиянием этого аспекта становятся весьма расчетливыми и продуктивными. Усиливается способность к обучению, укрепляется память и скорость мышления. Повышается уровень работоспособности. Что касается секстиля Венера-Сатурн, то это аспект умеренности и серьезности в чувствах. Аспект связан с верностью и соблюдением чувства меры во всем. На таком аспекте может проявиться скромность, бережливость. Можно начинать откладывать деньги впрок с целью накопить на крупную покупку в дальнейшем. Также на таком аспекте хорошо начинать диету с целью похудения. 20 декабря Солнце в соединении с Меркурием – аспект интеллектуальной активности и просчёта вариантов, чтобы выбрать наиболее оптимальный и выгодный вариант действий. Хорошо для учебы, поездок, контактов, оформления документов.

Овен ‌‌

Начало недели закладывает мощный позитивный импульс событий, которые у Овнов будут продолжаться до конца недели. Это благоприятное время для расширения кругозора. Многие из вас почувствуют тягу к знаниям и к путешествиям. Успешно пойдут занятия у студентов вузов. Возможно, некоторые из вас начнут самостоятельное изучение каких-то разделов знаний или иностранных языков. Не исключено, что вам представится удобный случай блеснуть своими познаниями на публике. Все это может способствовать укреплению вашего авторитета среди окружающих. Также вы будете склонны к риску в поступках. Однако в каких бы сложных переделках вы не оказались, вы обязательно сможете выйти сухими из воды. Чем больше адреналина в крови, тем лучше будет ваше самоощущение. Любители сексуальных похождений с элементами экстрима и тайных свиданий также будут вполне удовлетворены своими новыми победами. Немаловажным позитивным фактором является улучшение финансового положения. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку.

Телец

У Тельцов первая половина недели исключительно удачная для гармонии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет проявлено внимание, уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в партнера, и ваши отношения становятся источником радости и счастья. Для влюбленных эти дни могут стать своеобразным венцом в развитии партнерских отношений. Именно сейчас рекомендуется заключать официальный брак, играть свадьбы, объявлять о помолвке и венчаться. Возможно, если для вас тема заключения брака не актуальна, вас могут пригласить в качестве гостей на торжество по случаю свадьбы или юбилея. Не отказывайтесь от таких приглашений, и вы прекрасно проведете время. Также вы можете почувствовать склонность к риску. Подсознательно вы будете искать и находить ситуации, так или иначе связанные с острыми ощущениями. И при этом вам будет сопутствовать невероятное везение, благодаря которому вы будете выходить «сухими из воды» при самых необычных приключениях. Успешно проведут это время любители экстремальных видов спора и отдыха: охотники, спелеологи, дайверы, альпинисты. При участии в спортивных состязаниях с элементами силовой борьбы вы способны занять призовые места.

Близнецы

Близнецам на этой неделе может представиться шанс кардинально улучшить свои партнерские отношения. Это касается как делового партнерства, так и супружеских отношений. Деловые связи могут получить новый импульс к развитию. Вы сможете найти новых партнеров и подписать с ними взаимовыгодные договоренности. В супружестве ваши отношения могут строиться на любви и готовности партнера с пониманием относиться к вашим желаниям. Любые вопросы, связанные с отношениями, легко и быстро решаются путем конструктивного диалога. Хорошее время для совместного планирования и поддержания дружеских отношений. Например, вы вместе с партнером по браку можете посетить дружескую вечеринку и прекрасно провести там время. Также эта неделя связана с улучшением самочувствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское обследование и начав курс лечения. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома, так и для хозяйственных нужд. Стремление к рациональному использованию времени характерно для вашего поведения в эти дни. Также можно попробовать бросить некоторые вредные привычки – возможно в этот раз многие из вас смогут избавиться от тяги к курению и алкоголю.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели может быть связана с улучшением романтических отношений. Это особенно относится к тем влюбленным парам, которые уже долгое время встречаются. Возможно, вы, наконец, дозреете до того, чтобы оформить свои отношения законным браком. Причем, это будет не эмоциональное, а вполне разумное взвешенное решение, основанное на ответственном подходе к отношениям. Одинокие Раки будут интересны и привлекательны в общении с представителями противоположного пола. Возможны короткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности. Уже сложившиеся супружеские отношения становятся еще более крепкими и надежными. Улучшается ваше самочувствие, открываются прекрасные перспективы для реализации в профессиональной деятельности. Благодаря усилению желания навести порядок во всех сферах своей жизни и наличию соответствующего энергетического потенциала, вы сможете добиться больших успехов в любых делах. Это хорошее время для поисков и смены работы. Успешно решаются любые хозяйственно-бытовые вопросы.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении материальных проблем. Это именно та тема, в которой вас ждет успех. Также хорошо заниматься обсуждением важных вопросов в семье – все эти вопросы будут решаться в конструктивном ключе. Если у вас есть земельный участок, дача, загородный дом, то хорошо проводить там какие-то работы. Ваши идеи и инициативы будут поддержаны членами семьи и родственниками. Вопросы взаимоотношений в семье лучше всего обсуждать в первой половине недели. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. На выходных хорошо пригласить кого-нибудь в гости. Также это удачное время для благоустройства и украшения жилья. Другое позитивное направление на этой неделе связано с развитием романтических отношений и творчества. Вы получите много радости от отношений с любимым человеком, и ваши чувства станут намного сильнее. Рекомендуется активнее проводить свободное время, ходить на концерты, посещать выставки, театрализованные представления, клубы, рестораны, дискотеки и всё то, что создает у людей атмосферу праздника и веселья.

Дева ‌‌

Девы запомнят эту неделю приятными впечатлениями. Первая половина недели благоприятствует коротким поездкам и романтическим знакомствам. Вам могут часто встречаться интересные в общении люди, благодаря которым вы сможете узнать много полезного для себя. Не исключено, что после романтического знакомства вам потребуется ездить на свидание. Также это хорошее время для веселого времяпрепровождения на пикнике. Если вам предложат такую загородную поездку, то обязательно соглашайтесь – вы хорошо проведете время. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы преуспеете в делах и учебе. Хорошее время для поездок, контактов и новых знакомств. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Контакты проходят так, как вы их и планировали. Другой позитивной темой недели могут стать отношения в семье. Не исключено, что к вам в дом приедут в гости родственники, которым вы будете очень рады. Также эта неделя может быть связана с какими-то торжественными мероприятиями типа свадеб, юбилеев у близких родственников и вы будете вовлечены в процесс приготовлений. В партнерских отношениях все складывается стабильно.

Весы ‌‌

Весам в первой половине недели удастся успешно решать материальные и финансовые вопросы. Усиливается ваша практическая хватка, вы сможете грамотно просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и добиваться максимальной эффективности. Уровень доходов может вырасти, на вашу банковскую карту может поступить денежный перевод. Хорошо запланировать шопинг. Наиболее удачными будут покупки модной одежды и ювелирных украшений. Это время высокой самоорганизации и дисциплинированности, когда вы будете способны видеть объективную картину и поступать целесообразно. Именно поэтому звезды обещают вам финансовый успех. Другой позитивной темой недели может стать общение. Может значительно расшириться круг знакомств. Возможно, к вам часто будут обращаться с разными вопросами по поводу помощи и содействия. В результате на этой неделе вы можете быть вовлечены в активные информационные обменные процессы и таким образом быстро решите множество важных дел. Умение вести диалог и прислушиваться к мнению окружающих сделает вас популярными.

Скорпион

У Скорпионов вся эта неделя и особенно первая половина пройдет на оптимистической волне. Возможно, вам удастся как-то проявить себя, добиться каких-то значительных достижений. Это время будет связано с ситуациями, в результате которых повысится ваша самооценка. Ваши начинания обязательно получат поддержку со стороны окружающих. Это удачное время для знакомства с влиятельными и авторитетными людьми, которые могли бы оказать вам протекцию. Старайтесь использовать эту неделю для личного развития, расширения кругозора и обретения уверенности в своих силах. Вы должны знать, что сейчас вам все под силу и у вас все получится. Вы сможете произвести самое приятное впечатление, и к вам начнут относиться более уважительно. Это прекрасное время для учебы и дальних путешествий. Другой немаловажной темой недели может стать деловая активность. Звезды советуют сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов. В профессиональной деятельности вы сможете нарастить доходы за счет интенсификации труда и умения работать с техникой. Интересно, что на этих днях вы будете прекрасно себя чувствовать и забудете о том, что такое усталость. Ваш энергетический потенциал будет находиться на высоком уровне.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды советуют активнее реализовывать свои желания и планы. Чем решительнее и смелее будет ваше поведение, тем удачнее сложатся ваши дела. Поэтому лучше всего эти дни пройдут для тех, кто привык действовать самостоятельно и имеет много творческих планов. Рекомендуется ставить перед собой крупные задачи и без промедления браться за их решение – это сразу повысит вашу самооценку. Усиливается ваш физический потенциал. Те, кто занимается спортом, смогут преуспеть в соревнованиях и установить личные рекорды. Романтические отношения получают новый импульс к развитию. Однако наряду с интенсивной деятельностью вам будет требоваться спокойствие и отдых для восстановления сил. В самом начале недели звезды советуют вести спокойный и несуетный образ жизни. Отодвиньте сроки выполнения работ на более позднее время и не планируйте никаких иных дел, предполагающих напряженный жизненный ритм. Сейчас вам гораздо полезнее плавное течение событий, когда можно расслабиться, отдохнуть и помечтать. Также это время благоприятствует духовным практикам. Старайтесь больше времени проводить в уединении – это поможет вам сосредоточиться и углубить свое сознание. Успешно идет освоение техник аутогенного тренинга, цигуна, йоги, а также пение мантр для проработки своей кармы.

Козерог

Типичные Козероги на этой неделе будут способны к весьма взвешенным и рассудочным поступкам. Вы сможете безошибочно распознавать людей и укрепите свои связи за счет надежных и ответственных партнеров. Также это хорошее время для оптимального распределения своего свободного времени. Наиболее успешно пройдет эта неделя для тех, кто всерьез занимается духовными практиками и стремится к душевному равновесию. Преуспеют те, кто специализируется на йоге, цигуне, аутогенных тренировках, а также занимается проработкой своей кармы с помощью чтения мантр. Кроме спокойствия и уединения на этой неделе для вас не возбраняется иметь новые яркие впечатления. Хорошо заниматься спортом, активными видами туризма. Также это хорошее время для поиска друзей и единомышленников. Сейчас вы можете познакомиться с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Усиливается ваша общественная активность, что может привести вас к вступлению в движение волонтеров или в какое-либо общественное движение. Ваша популярность и авторитет среди единомышленников возрастут, вы сможете проявить лидерские качества, повести людей за собой.

Водолей

Типичные Водолеи на этой неделе смогут преуспеть в делах и в развлечениях. Живите полной жизнью, в которой есть труд и есть отдых. Успешная профессиональная деятельность этой недели требует хорошего отдыха, чтобы восстановить свои силы. А лучшим видом отдыха для вас сейчас будет общение с друзьями. Возможно, вас пригласят провести время в клубе по интересам или выехать на природу на пикник. Ищите себе единомышленников - тех людей, которых интересуют те же вопросы, что и вас. Возможно, вы найдете себе применение в волонтерском движении. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах – у вас есть реальные шансы занять призовые места. Если у вас есть какая-то серьезная жизненная цель, то звезды советуют вам сосредоточить максимум усилий на её достижении. В этом случае вы получите столь мощную поддержку, что сможете добиться заветной цели. В это время следует действовать смело, открыто и изобретательно. Старайтесь использовать имеющиеся у вас связи с влиятельными людьми. Возможно, в начале недели вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели.

Рыбы ‌‌

От типичных Рыб на этой неделе звезды ждут проявления только одного качества – целеустремленности. Возможно, вам предложат повышение в должности или вы сможете найти новую, более статусную работу. Если же карьера вас не интересует, то следует иметь в виду, что на этой неделе ваша личность станет более заметной среди окружающих. В каком-то смысле можно сказать, что вы в чем-то станете знаменитыми, о вас будут говорить, ваше поведение будут обсуждать окружающие, причем во вполне позитивной тональности. Хорошо в это время начинать цикл обучения в вузе или на специализированных курсах. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Это хорошее время для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах, когда вы окажетесь в центре внимания широкой публики. Улучшаются ваши отношения с родителями и с представителями властей. Возможно, вам будут оказывать покровительство. Хорошо проходят романтические знакомства через интернет. Повысится ваш интерес к знаниям, любознательность. Вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации.