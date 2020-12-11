Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Астролог спрогнозировал пик пандемии

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: depositphotos

Пандемия коронавируса будет оставаться реальностью еще несколько лет и достигнет пика в 2023 году. Об этом рассказала член Союза астрологов Юлия Богданова.

По словам эксперта, наступивший месяц будет богат на события и разного рода потрясения. Она отметила две знаковые даты: 14 декабря, когда случится солнечное затмение, и 21 декабря, когда человечество вступит в новую эпоху Водолея.

Богданова уверяет, что конец года может преподнести людям неожиданные сюрпризы как личного плана, так и мирового характера.

Прогноз астролога относительно пандемии коронавируса не отличается оптимизмом.

— Пандемия будет актуальна еще не один год, более того, она будет приобретать новые темы и достигнет пика в 2023 году. Коронавирус приобретет новые формы, мы будем бороться сначала с одной, потом с другой пандемией. Она будет ослабевать, но люди будут по привычке соблюдать самоизоляцию. Но коронавирус надолго с ними. Сейчас идет репетиция, а в будущем люди начнут соблюдать самоизоляцию уже по инерции, — говорит Богданова.

Согласно прогнозу астролога, наступающий год чреват войнами и катаклизмами, так как пройдет по «квадратуре» Сатурна и Урана и может привести к изменению структуры порядка и власти.

Последние новости
Названы пять самых бесчувственных знаков зодиака
Астролог Володина расскахала, в какие даты родились самые удачливые люди
Назван топ-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно
Гороскопы

Читайте также

С кем встретить 2021 год по знаку зодиака

Что приготовил 2021-й людям, рожденным в годы, оканчивающиеся на 6, 7 и 8

Астролог рассказал, чем грозят затмения в 2021 году