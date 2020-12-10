Психологи рассказали, как провести Новый год в одиночестве

Доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования МГППУ Юлия Кочетова посоветовала остающимся на Новый год в одиночестве россиянам отметить праздник в онлайне.

При этом дома надо создать праздничную атмосферу и подарить подарок самому себе. Психолог уверена, что у каждого человека найдутся друзья и знакомые, которым можно позвонить и написать на Новый год. С друзьями можно общаться с помощью различных приложений. Это поможет создать чувство единства с другими людьми и избежать минусом одиночества. В социальных сетях создаются целые сообщества для тех, кто встречает праздник один. В них можно найти массу компаний для совместной встречи Нового года.

Также Кочетова рекомендовала празднично украсить свое жилище и сделать подарок самому себе. Преподаватель того же университета Мария Климакова уверена, что сильно переживать из-за одиночества на Новый год не следует. По ее мнению, во-первых празднику не нужно придавать очень большого значения. Это лишь одно из многих празднеств и нет ничего страшного, если его не удастся провести так, как хотелось бы.

«В мире 7 млрд человек, из них многие будут справлять праздник одни, в этом вы не одиноки. Жизнь не стоит на месте, и, возможно, в следующем Новом году все будет по-другому», - отметила психолог.