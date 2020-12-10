Вещи в доме, которые указывают на то, что на вас навели порчу

Порча – это направленное магическое воздействие на человека с целью причинения вреда.

Кто-то обращается к «специалисту» по черной магии, а кто-то действует самостоятельно. «Правильно» наведенная порча крайне губительно влияет на здоровье человека и даже его жизнь, не говоря уже об удаче или деньгах. Существует несколько распространенных предметов, с помощью которых наводят порчу. Если вы обнаружите их дома или на работе, необходимо будет срочно от них избавиться.

Земля, особенно насыпанная под порогом, несет в себе энергетику смерти. Для порчи ее обычно берут со свежей могилы. Чтобы снять такую порчу, необходимо собрать всю землю веником. Веник лучше сжечь, а землю отнести на кладбище. Проводя уборку, необходимо читать молитву или заговор для снятия порчи.

Соль, как и землю, подсыпают под коврик у двери или на порог. Это порча гораздо легче, чем земляная. Соль необходимо собрать любым способом и высыпать подальше от дома или слить в унитаз.

Игла (булавка, острый железный предмет) несут негатив всем обитателям дома: это порча на болезни или разлад в семье. Обычно иглу втыкают в незаметном месте в стену или подбрасывают под напольное покрытие. Обычно такой предмет обнаруживается случайно. Чтобы снять такую порчу, необходимо сломать иглу (защитив руки) и закопать ее как можно дальше от дома.

Огарок от свечи, на которую читали заговор, может разрушить здоровье или «отогнать» удачу. Найденный остаток свечки нужно отнести в церковь и прочитать молитву за здравие.

Клок волос обычно подбрасывают, чтобы рассорить влюбленную пару. Чтобы «снять» порчу, надо разрезать волосы и сжечь их, а пепел смыть в унитаз.

Записка, с непонятными символами, воткнутая в косяк двери или найденная под ковриком у двери, является порчей на одиночество или проблемы с психическим здоровьем. Если вам важно понять, что означает написанное, стоит обратиться к специалисту по эзотерике. Если нет, найденную бумагу необходимо сжечь.

Денежные купюры тоже могут быть «инструментом» порчи на кражу или финансовые убытки. Стоит насторожиться, если на деньгах зачеркнут номер или они прошиты черными нитками. В случае обнаружения, их необходимо сжечь, а пепел развеять.

Очень часто после уничтожения найденных предметов, тот, кто это сделал, может дать о себе знать.

Берегите свое благополучие и периодически проверяйте дом на наличие порчи.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог