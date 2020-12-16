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Самые харизматичные дамы в гороскопе

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Некоторые особенности характера, которые женщины зачастую считают недостатками, могут превратиться для мужчин в достоинства, а взбалмошность и прямоту они будут воспринимать как харизму спутницы.

Астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума.

Дева

Так, женщины-Девы, которым присущи любовь к эстетике и педантичность, довольно лояльны к слабостям окружающих. Они эмоциональны, но в трудных ситуациях не впадают в панику и сохраняют достоинство. Они отличные аналитики и готовы совершенствоваться, однако бывают зависимы от чужого мнения. Влюбляясь, Девы теряют бдительность и отдаются эмоциям.

Весы

Дамы, рожденные под знаком Весы, переменчивы. В них мужчин привлекает очарование, таинственность и оптимизм. Они легки на подъем, общительны и способны подобрать удачный комплимент каждому, кто их окружает. Тем не менее, когда девушки-Весы встречают избранника, они становятся беспомощными. Но спутники часто прощают им эту черту за обилие энергии и авантюризма.

Водолей

Женщины-Водолеи осторожны и медлительны, но отличаются высоким интеллектом. Они способны идеально выполнять работу, что помогает в построении карьеры. Привлекательной для мужчин чертой становится то, что такие девушки не сильно зацикливаются на неудачах, а выносят уроки и делают новые попытки. В любви же они честны и открыты, поэтому мужчины закрывают глаза на их упрямство.

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