Как часто умершие вспоминают о нас

Тема загробной жизни волнует многих людей. Те, кто потерял близких, часто вспоминают умерших, мысленно разговаривают с ними, приходят на могилу.

В такие минуты каждый задается вопросом: а умерший человек вспоминает ли об оставшихся? И, если да, то как часто?

Православная церковь дает однозначный ответ на этот вопрос: вспоминают и довольно часто. Священники говорят, что скончавшиеся люди в «царстве небесном» находятся в виде духа и у них там достаточно других дел, но они не только могут вспоминать своих оставшихся на Земле родственников, но также могут видеть их и даже иногда незримо присутствовать рядом.

Ответ на этот вопрос также долгие годы ищут ученые. Один из наиболее интересных опытов в этом направлении провели исследователи в области квантовой физики в 2012 году. Ученые из университета в Аризоне установили, почему люди в ситуации клинической смерти видят длинные тоннели, заканчивающиеся светом, и встречают там своих умерших родственников. По одной из квантовых теорий, этот путь проходит душа, покидая тело и устремляясь во Вселенную. Долгое время считалось, что эти видения вызваны сильным кислородным голоданием мозга и являются по сути галлюцинацией. Однако, новые теории, рассматривающие сознание с точки зрения квантовой физики, считают, что душа человека в момент смерти постепенно покидает тело и нервную систему, становясь частью Вселенной. Как ни покажется удивительным, но «квантовая теория» умирания души очень похожа на теорию реинкарнации в буддизме.

Исповедующие эту религию считают, что душа, уйдя из тела переселяется в космос и становится его частью до следующего воплощения на Земли.

По всем теориям считается, что души умерших могут нас видеть и слышать, а когда они скучают по нам, то могут являться во снах. Соответственно, можно предположить, что они точно вспоминают о нас, раз таким образом приходят пообщаться. Также существует множество свидетельств того, как ушедшие родственники помогали живым в сложных ситуациях. Эзотерики считают, что находящиеся в другом мире, вспоминают про нас, когда чувствуют, что нам угрожает опасность или когда мы сами обращаемся к ним за помощью в молитве.

Не так важно, чтобы умершие помнили про нас, главное, чтобы об ушедших не забывали живущие.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог