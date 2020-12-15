Каким знакам удастся разбогатеть в 2021 году

Астрологи определили, каким знакам удастся разбогатеть в будущем году.

21 декабря Сатурн и Юпитер соединятся, что принесет финансовый успех и богатство некоторым знакам. Это важное для астрологии событие происходить раз в 20 лет.

Астрологи Анжела Перл и Василиса Володина отмечают, что среди этих везунчиков Водолеи. Для них наиболее удачный вариант – это интернет-бизнес, так как есть большие шансы преуспеть в этой области. Также представители этого знака могут разрешить свои финансовые трудности и получить повышение на работе.

Еще одним знаком, которому финансово повезет в 2021 году, являются Раки. Они могут добиться успеха самостоятельно или с содействие влиятельной человека.

Также должно финансовое благополучие прийти и к Козерогам. Ведь Юпитер, и Сатурн будут находиться в финансовой точке гороскопа Козерогов. Помимо этого в этом знаке будет и Меркурий, который способствует появлении нужных связей.

Бизнес-астролог Светлана Драган заявляет, что год Металлического быка принесет богатство и Овнам. По ее мнению, деньги сами будут идти к ним в руки, причем Овны потратят их с умом.