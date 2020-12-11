Луна поможет решить все проблемы — гороскоп на 12 декабря

26-27 лунные сутки. Сегодня гармоничные аспекты Луны в Скорпионе позволят уладить массу проблем.

Приятные моменты дня смягчат страх, боль и гнев, «подсластят пилюлю» и помогут принять неизбежное. Могут быть закрыты счета, списаны долги, сняты претензии, отпущены грехи, улажены проблемы с налогом, наследством, амортизацией, компенсацией, разделом или слиянием активов. Возможны удачные покупки и сделки на распродажах. Мирный чувственный настрой дня подходит для гурманства, творчества, тайных свиданий, интимных даров, занятий искусством и музыкой. Возможен мистический знак, говорящий о скором финале долгого пути.

Овен ‌‌

Сегодня Овны станут менее воинственными, более покладистыми, эмоциональными и чувственными. Это хорошие сутки для любви, интимных свиданий, тайных покупок, а также взаимных уступок, отказа от претензий, закрытия долга, тайного полюбовного урегулирования имущественных и других болезненных вопросов. Есть надежда на компенсацию, налоговую поблажку, материальную помощь, наследство, возврат средств.

Телец

Сегодня Тельцы зависимы от тех, к кому питают любовь, благодарность и уважение (и к счастью, это часто взаимно). День располагает к лояльности и согласию, усиливает притяжение и позволяет «отпустить друг другу грехи». Гармония строится на прошлом, мир и обоюдная выгода в будущем под вопросом. Если вы запутались, отличить правду от лжи вам поможет знак свыше, ваш прежний наставник или покровитель.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит рисковать здоровьем, ставить под удар итог кропотливой работы или терпеливого ожидания. Нежелательно планировать на этот день новые дела и суету (поездки, переговоры, выступления). В случае недомоганий или общей усталости, звезды советуют использовать для восстановления проверенные средства. Лучше расстаться мирно и щедро с теми, кто вам помогал или о ком вы заботились.

Рак ‌‌

Для Раков это гармоничный день, но не исключено, что в нем будет заключена нотка печали. Возможен тупик, отсутствие стимула для развития проекта или союза. Лучше не заниматься рутиной и новыми задачами. Хорошие сутки для отдыха, прощального свидания, финального творческого выступления, для закрепления мезальянсов, основанных на любви, уважении, терпении, родительстве, общих взглядах и традициях.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется ориентироваться на удобство домочадцев или на вкусы хозяев в гостях. В собственном доме важен не столько бытовой, сколько психологический комфорт. День удачен, если вы обеспечены всем необходимым, рядом с вами близкие и любимые существа, ситуация позволяет окунуться в мир чувств и воспоминаний. Не стоит проводить время в чужих негостеприимных местах со случайными людьми.

Дева ‌‌

Сегодня звезды обещают Девам гармонию в главном, отсутствие лишней суеты и острых форс-мажорных ситуаций. Стоит пользоваться благоприятным стечением событий, чтобы провести время с любимым человеком, с близкими по крови или духу. Также, день подходит для оставшихся плановых крупных покупок и выполнения обещаний, которые вы давали значимым людям (родителям, детям, партнеру, ученикам и учителям).

Весы ‌‌

Весам день сулит выгодные обмены и сделки. Удачным «уловом» обернется шоппинг. Возрастают шансы приобрести красивую редкую вещь на память. Хорошо выбирать личные подарки и предметы интимного пользования, распродавать ненужное имущество. Принесут пользу семейные ценности и национальные раритеты. Не стоит отказывать себе и близким в традиционных лакомствах, сладостях. Лучше не покупать косметику.

Скорпион

Скорпионы сегодня нуждаются в гармонии и комфорте - так, как понимают их сами. Звезды советуют баловать себя, пока есть возможность. Это день потворства личным привычкам в любви, быту, питании, искусстве. Он подходит для свидания, творчества, отдыха и любых традиционных спокойных занятий, доставляющих вам удовольствие. Обещает стать удачным шоппинг. Возможно, вы получите подарок или компенсацию.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам избегать публичности. Это не лучший день для веселой поездки или шумной вечеринки, зато можно отлично провести время в узком кругу доверенных лиц, в компании близкого человека или в известном лишь вам комфортном секретном убежище. Не стоит афишировать в эти сутки свои доходы, накопления, тайные вкусы и пристрастия, прошлые увлечения и текущие минутные капризы.

Козерог

Сегодня для Козерогов заканчиваются благополучно и короткие сюжеты текущего дня, и долгие запутанные истории. Счастливый финал подтвердит правильность ваших расчетов, если вы заранее были настроены оптимистично, и поднимет ваш дух, если начало было не слишком вдохновляющим. Вы получите подарок или доказательство любви, долгожданное моральное удовлетворение или запоздавшую материальную выгоду.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не слишком активно пользоваться дарами судьбы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Возможно, вы окажетесь кому-то должны или будете выставлены перед кем-то в ложном свете. Если вам предлагают то, что раньше казалось недоступным и желанным, отдайте дань прежним мечтам - но помните, что «дорога ложка к обеду» и не привязывайтесь к приоритетам вчерашнего дня.

Рыбы ‌‌

Этот день подарит Рыбам приятные эмоции, приумножит в их жизни творческую, любовную или духовную гармонию. Исполнение мечты или новый бонус к прежним победам вероятны в последний момент. Успех может быть связан с далекой страной, забытым проектом, экзотическим хобби. Кто-то (возможно, ваш бывший партнер, старый друг или учитель) не прочь оставить вам ценное материальное или моральное наследство.