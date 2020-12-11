Знаки зодиака, которые всегда изменяют партнеру

Представительница британского портала знакомств Illicit Encounters Джессика Леони назвала знаки зодиака, которые способны на измену.

По ее словам, чаще всего оступаются Весы (16%). Обычно они изменяют своим партнерам, когда им чего-то не хватает в отношениях. Весы нерешительны, они часто врут и увиливают, чтобы не признаваться партнеру.

Не реже изменяют и Близнецы (14%). Дело в том, что представители знака лицемерны и склонны к обману, что нередко отражается в их отношениях. Близнецы нуждаются в разнообразии, чтобы удовлетворять потребности тех личностей, которые в них живут, как заметила Леони.

Тройку обманщиков замыкают Козероги (12%). Несмотря на такие качества как ответственность, преданность, представители знака могут изменять своего партнеру. Обычно это происходит, когда они чувствуют, что их недооценивают.

На измены способны и Тельцы (11%). Но решаются на такой шаг они только в том случае, если проходят чувства или подозревают избранника в измене.

Реже обманывают своих партнеров Рыбы (6%) и Овны (5%). Рыбы для этого слишком мечтательны и романтичны, а Овны отличаются преданностью и честностью.

Леони заметила, что скорее совсем уйдут, чем решатся на измену, Стрельцы (4%) и Водолеи (4%). Реже всего обманывают своих партнеров Скорпионы (3%). Несмотря на их страстную натуру, они привязаны к любимым людям.