На что бедные спускают все деньги, а богатые себе не позволяют

Наверное, каждый из нас замечал – есть люди, которые могут жить в крайне стесненных условиях, плохо питаться, но при этом покупать себе дорогое и ненужное.

И объяснять это тем, что «хочется быть не хуже других», «я этого достойна» и другими похожими фразами. Одновременно с этим люди, действительно обладающие финансовой стабильностью и богатством, отчего-то «экономят» и в подобных тратах не бывают замечены. О каких вещах идет речь?

1. Гаджеты. Они должны быть самой последней модели. Не важно, что через пару месяцев она устареет и для ее покупки нужно взять кредит, главное – продемонстрировать окружающим свое приобретение. А маркетологи будут радостно потирать ручки, ведь они продали совершенно бесценный товар – ощущение собственной значимости. Во всяком случае так будет казаться такому покупателю до того момента, пока не появится что-то новое.

2. «Брендовая» одежда. В кавычках, потому что в погоне за статусом очень часто покупаются реплики – человеку, который только мечтает о роскоши и богатстве, сложно отличить, где подделка. А ездить в страны, производящие одежду, возможности нету, поэтому остается верить продавцам, рассказывающим о знакомствах на таможнях и закрытых распродажах.

3. Дорогие автомобили и недвижимость. Здесь действует тот же принцип, что и с гаджетами: рекламируют, стоит дорого – надо брать! Не важно, как буду обслуживать, не важно, смогу ли погасить ипотеку, хватит ли денег на ремонт – хочу! По-настоящему обеспеченные люди рассчитывают свои возможности в перспективе, ведь они знают, что ситуация может поменяться в любой момент и взвешивают риски.

4. Пир на весь мир. Здесь нужно выбрать самый дорогой ресторан и оставить там половину (а то и всю) зарплаты. Чтобы хоть на часок почувствовать, каково это, когда тебя обслуживают по высшему разряду и подают изысканные блюда. Можно еще закатить вечеринку для друзей – но на это вряд ли хватит финансового ресурса, поэтому обычно этот праздник устраивается для близкого друга или партнера, потому что такому действу в любом случае нужны свидетели.

Диана Сабитова