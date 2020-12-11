Астролог рассказал, чем грозят затмения в 2021 году

В 2021 году прогнозируют два солнечных и два лунных затмения.

Астролог Александр Зараев предупреждает: эти явления могут не лучшим образом отразиться на жизни людей и спровоцировать негативные события. В то же время они могут помочь освободиться от того, что человек «внутри себя накрутил».

Во время лунного затмения идёт поток деструктивной энергии, которая будет давать людям желание перевернуть всё с ног на голову. Поэтому перед лунным затмением лучше аккуратно относиться к своим близким, очень сдержанно реагировать на любые замечания, — рассказал Зараев.

По его словам, лунное затмение 26 мая будет «красным». В этот день могут произойти катастрофы, выплески негативной энергии, столкновения на политической арене. Солнечное затмение 10 июня пройдёт более спокойно, майские события «затухнут».

4 декабря у нас будет солнечное затмение. Но ему предшествует лунное затмение 19 ноября. Оно тоже будет не очень хорошим, потому что накануне, с 5 ноября по 15 ноября, снизится жизненный потенциал большинства людей, будет депрессия. Хаос проявится в виде техногенных аварий, пожаров, катастроф, — полагает астролог.

По словам Зараева, 2021 год в целом будет спокойнее 2020-го. Однако в первом полугодии соединение Юпитера и Сатурна будет находиться в знаке Водолея. Это говорит о возможных неожиданных событиях и крупных переменах. И только вторая половина года, по мнению астролога, будет более прогнозируемой.