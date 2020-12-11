Ядовитые фразы, после которых стоит завершать отношения

Бывают слова, услышав которые от любимого мужчины, все внутри переворачивается.

Ведь тонкое тело не обманешь – оно считывает истинное послание человека. То ли дело разум – он пытается искать объяснения происходящему и убеждать, что все не так плохо. Давайте посмотрим, когда все-таки следует прислушаться к себе и поставить точку в отношениях.

Например: «Всем женщинам нужно было от меня только материальное. Рад, что ты другая!» Наивно думать, что это про то, какая у вас тонкая душевная организация. Это история про мужчину, который говорит прямым текстом, что не собирается заботиться и ценить свою половинку, но пытается найти оправдания своему поведению.

«Я не готов для семьи, это все пережитки, я за свободные отношения!» Здесь все честно – вам сообщают, что будущего с вами не планируют, а если и планируют, то неизвестно в каком статусе. Но отчего-то многие женщины в этом слышат другое: я изменюсь, я передумаю. К сожалению, в этом случае перемены наступают редко.

«Это твои проблемы, меня это не касается!» Тоже отличное решение – я тут не причем, ни за что не отвечаю. Вопрос тогда – а в каком статусе здесь находитесь вы? Служанка, жилетка, добрый друг? Вряд ли в таких отношениях речь идет про уважение и поддержку.

«Давай не будем пока афишировать наши отношения?» Здесь вроде бы все понятно – человек явно не готов к признанию себя как вашего партнера и принятию ответственности, но быть может он имеет какие-то секреты (например, другие отношения). Удивительно, отчего-то некоторым женщинам кажется, что это очень романтично и мужчина просто боится сглазить. Увы, нет.

«Я тебя не держу, если хочешь – уходи!» Человек просто расписывается в том, что не собирается договариваться, учитывать ваше мнение и вы для него не представляете ценность. Если вы выбираете оставаться, значит, вас все устраивает (хотя зачастую это не так, и вы просто надеетесь на перемены и ищите объяснения, почему они не происходят). Поэтому самое лучше, что можно сделать для сохранения своего времени и сил – оставить такого человека и освободить место для новых конструктивных отношений.

Диана Сабитова