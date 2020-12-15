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Три знака, которых ждет опасность в 2021 году

Профиль3 часа назад
Фото: depositphotos

Январь называют месяцем перемен и открытий. Однако неприятности и невзгоды часто переходят из старого года в новый.

Астрологи предупредили – представителей трех знаков зодиака может подстерегать опасность.

Специалисты в области гороскопов узнают о надвигающихся житейских неурядицах того или иного знака зодиака с помощью расположения небесных тел. Они сообщили, что в январе стоит проявить осторожность и прекратить доверять всем подряд Девам и Близнецам.

Отмечается, что астрологи усмотрели угрозу конфликтов на фоне денег. Они утверждают, что у представителей этих знаков зодиака могут быть разбирательства с родственниками на почве завещания или выплаты алиментов. Возможны и рабочие конфликты с начальством – например, из-за большого объема работы и низкой зарплаты.

Кроме того, астрологи предупреждают Овнов о возможных опасностях. Уточняется, что речь идет об угрозе нервного срыва или конфликтах. При этом, говорят астрологи, последствия скандала могут быть сокрушительными для всех.

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